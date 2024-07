Haben sich Iris und Peter Klein etwa schon scheiden lassen?

Zwischen Iris Klein (57) und Peter Klein (57) herrschte im vergangenen Jahr eine regelrechte Achterbahn der Gefühle. Letztendlich entschieden sich beide, nach rund 17 gemeinsamen Ehejahren getrennte Wege zu gehen. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan der Medienpersönlichkeit wissen, ob sie sich mittlerweile von ihrem Ex scheiden ließ. "Leider noch nicht, da ja gerade Urlaubszeit ist", verrät die Beauty ernüchternd und fügt hinzu: "Wir warten immer noch auf einen Termin und sind dann alle froh, wenn das Thema erledigt ist."

Bereits im Mai gab Iris ein Scheidungsupdate und betonte gegenüber Bild, dass sie das Ganze so schnell wie möglich vorantreiben wolle. "Da wir keinen Ehevertrag haben, also keine Gütertrennung, muss ich ihm per Gesetz die 100.000 Euro überweisen. Meine Anwältin sagt, ich soll ihm das Geld geben, damit endlich Ruhe ist!", behauptete die Mutter von Daniela Katzenberger (37). Mittlerweile fand die 57-Jährige außerdem in Stefan Braun eine neue Liebe – und mit ihm denkt sie bereits über eine Hochzeit nach.

Doch was ist eigentlich der Grund für das damalige Liebes-Aus von Iris und ihrem ehemaligen Partner? Anfang 2023 war Peter als Dschungelcamp-Begleitperson seines Schwiegersohns Lucas Cordalis (56) nach Australien gereist. Daraufhin warf ihm seine Noch-Ehefrau vor, dass er im Versace Hotel mit Yvonne Woelke (44) fremdgegangen sei. Es folgte ein monatelanger öffentlicher Rosenkrieg im Netz, der sogar in der vergangenen Staffel von Promi Big Brother fortgeführt wurde. Wann beide dieses Kapitel endgültig abschließen können, bleibt abzuwarten.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, TV-Bekanntheiten

