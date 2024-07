Jessica Serfaty revidiert Missbrauchsvorwürfe gegen Partner

Was hat das zu bedeuten? Am vergangenen Wochenende beschuldigte Jessica Serfaty (33) ihren Partner Leonardo Del Vecchio (29) öffentlich eines angeblichen Missbrauchs. Nun revidierte sie die Anschuldigungen allerdings nur einen Tag später in ihrer Instagram-Story. Zu einem Foto von sich im Bikini schrieb sie: "Ich widerrufe meine Worte, die von Wut und nicht von der Wahrheit geleitet waren." Weiter versuchte sie zu erklären: "Leo und ich entschuldigen uns bei allen, die durch die gestrige Geschichte getriggert wurden oder sich Sorgen gemacht haben. [...] Ich nehme meine Worte über einen Mann zurück, der immer mein Gefährte und Familie für mich sein wird". Sie und ihr Verlobter würden darum bitten, dass ihre Privatsphäre "in dieser Zeit" respektiert werde. "Ich würde nie bei einem missbräuchlichen Mann bleiben", beendete sie ihr verwirrendes Statement.

Mit dieser Aktion versetzte sie wohl einige Fans in große Sorge – hinterließ aber auch viele Fragezeichen. Das schockierende Video teilte Jessica am Sonntagabend. Darin filmte sie zuerst ihren Partner Leonardo Del Vecchio und anschließend ihr eigenes Gesicht. "Das ist der Mann, der mich missbraucht hat", sagte sie mit stockender Stimme und fügte hinzu: "Es soll bekannt werden, wer dafür gesorgt hat, dass mein Kopf blutet." Jessica hatte Tränen in den Augen – ihr Gesicht sieht allerdings unversehrt aus. Weder Leonardo, der bereits in dem Video kein Wort sagte, noch die "Days of Our Lives"-Darstellerin äußerten sich seitdem noch einmal zu den Anschuldigungen des angeblichen Missbrauchs oder zu dem eigenartig wirkenden Rückruf dieses Vorwurfs.

Normalerweise zeigt sich das Pärchen ganz anders auf Social Media: Vor allem Jessica teilt regelmäßig verliebte Bilder mit ihrem Partner. Vor knapp einem Jahr gaben der Ray-Ban-Erbe und die Ex von Gossip Girl-Star Ed Westwick (37) ihre Verlobung bekannt – der Milliardär soll auch für ihren Sohn aus einer früheren Beziehung ein toller Stiefvater sein.

Instagram / jessicamichel Jessica Serfaty und Leonardo Del Vecchio im Juli 2024

Instagram / jessicamichel Roman Serfaty mit Jessica Serfaty und Leonardo Del Vecchio im Juni 2024

