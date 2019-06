Jessica Serfaty (28) macht den Beginn ihres neuen Lebensabschnitts jetzt ganz offiziell! Vor gerade einmal neun Monaten hatten sich das Model und Gossip Girl-Star Ed Westwick (31) getrennt. Das Liebesaus schien die Blondine aber schnell verdaut zu haben – im Januar postete sie bereits Knutschfotos mit ihrem Neuen Kaan Gunay. Auch beim nächsten Schritt fackelten die Turteltauben nicht lange: Das Paar ist jetzt verlobt!

Diese News postete Jessica nun auf ihrem Instagram-Account. Ein schwarz-weißes Couple-Pic sowie ein Bild ihres Rings versah sie mit der Bildunterschrift: "Wir sind verlobt! Wir haben dieses Geheimnis lange für uns behalten. Ich werde euch noch nicht verraten, wann und wo es passiert ist. […] Mein Mann, für immer. Ich liebe dich so sehr, dass es wehtut." Auch der türkische Geschäftsmann teilte die beiden Fotos – und erklärte: "Ich kann es kaum erwarten, die Ewigkeit mit dir zu verbringen." Die anstehende Hochzeit wird Jessicas zweite sein – von 2008 bis 2013 war sie mit Ididia Serfaty verheiratet.

Wie das zweite Bild zeigt, handelt es sich bei ihrem Verlobungsring um einen tropfenförmigen Stein in Grün – dabei besonders interessant: Dieses Schmuckstück ziert bereits seit Januar Jessicas Finger! Wie lange die beiden nun tatsächlich schon vorher zusammen waren, ist zwar nicht bekannt – fest steht aber eins: So oder so eilt ihre und Kaans Liebe im Schnellschritt voran!

Instagram / jessicamichel Jessica Serfatys Verlobungsring

Instagram / jessicamichel Jessica Serfaty, Kaan Gunay und Roman Serfaty

Instagram / jessicamichel Jessica Serfaty und Kaan Gunay

