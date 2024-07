Mick Jaggers Tochter knutscht nach Trennung einen Fremden

Elizabeth Jagger (40) ging jahrelang gemeinsam mit Christopher Behlau durchs Leben. Seit fast genau einem Jahr wurden die beiden allerdings nicht mehr zusammen gesehen und Gerüchte einer Trennung gingen um. Fotos, die The Sun vorliegen, scheinen das Liebes-Aus nun zu bestätigen. Ein Schnappschuss zeigt, wie das Model vor einer Kneipe in London mit einem anderen Mann knutscht. Die beiden Turteltauben sitzen nebeneinander auf einer Bank und haben sichtlich Spaß. Auf einem weiteren Bild liegen sie sich in den Armen und lachen vergnügt.

Während des vermeintlichen Dates trägt der Sprössling von Mick Jagger (80) keinen Ehering. Ein Augenzeuge berichtet der Zeitung: "Sie küssten und umarmten sich und schienen sich nicht darum zu kümmern, wer sie sehen konnte." Nach etwa einer Stunde habe das Paar die Kneipe verlassen und noch einen Abstecher in einen Supermarkt gemacht. Um wen es sich bei dem Mystery Man handelt, ist noch nicht bekannt. Mit ihrem Noch-Ehemann Christopher ist Elizabeth seit 2019 verheiratet. Gemeinsam sind der Filmproduzent und die Promi-Tochter Eltern eines Sohnes, der ein Jahr später das Licht der Welt erblickte.

Elizabeth ist eins von acht Kindern der Rocklegende. Ihre älteste Halbschwester Karis Hunt Jagger ist 53, während ihr jüngster Bruder, Deveraux Octavian Basil Jagger, gerade einmal sieben Jahre alt ist. Die 40-Jährige hat mit vielen ihrer Geschwister eine enge Beziehung. Mit ihrer Schwester Georgia May verbindet die stolze Mama beispielsweise eine Leidenschaft für Mode. Wie ein Foto auf ihrem Instagram-Account zeigt, liefen die zwei Beautys bei der Fashion Week in London sogar schon gemeinsam über den Laufsteg.

Getty Images Elizabeth Jagger mit ihrem Ehemann Christopher Behlau

Instagram / lizzyjagger Mick Jagger mit seinen Töchtern Georgia May Jagger und Elizabeth Jagger

