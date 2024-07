Prinz Harry meint: Presse ist Grund für Streit der Royals

Der Haussegen zwischen Prinz Harry (39) und dem Rest der britischen Königsfamilie hängt seit Jahren schief. Dem Sohn von König Charles (75) zufolge seien unter anderem die britischen Medien der Grund dafür. "Ja, das ist sicherlich ein zentraler Punkt", erklärt er zu Gast bei "ITV News" auf die Frage der Moderatorin, ob vor allem seine Entschlossenheit, gerichtlich gegen Zeitungsverlage vorzugehen, bei der Zerstörung seiner familiären Beziehungen eine Rolle spielt. Doch die Frage sei schwer zu beantworten, denn generell "alles, was ich über meine Familie sage, führt zu einer Flut von Beschimpfungen durch die Presse", fügt Harry hinzu.

Für den in die USA ausgewanderten Royal steht fest, dass er weiterhin gegen die Presse vorgehen muss, allerdings wünsche er sich, das nicht im Alleingang tun zu müssen, sondern er und die anderen Royals gemeinsam "als Familie". "Ich bin der Meinung, dass wir aus dienstlicher Sicht und wenn man eine öffentliche Funktion innehat, diese Dinge für das Allgemeinwohl tun sollten", macht Harry seine Sichtweise klar. Abschließend betont der Bruder von Prinz William (42) noch einmal im Interview: "Ich denke, alles, was passiert ist, hat den Menschen gezeigt, was die Wahrheit ist. Für mich geht die Mission weiter [...] Es hat, wie Sie sagen, einen Teil des Risses verursacht."

Im Kampf gegen die britische Presse ging Harry sogar vor Gericht! Der Rotschopf macht die Sensationsgier der Boulevardmedien unter anderem für seinen Ausstieg aus der Königsfamilie im Jahr 2020 verantwortlich. Vor rund einem Jahr sagte er dann vor Gericht gegen das Medienunternehmen Mirror Group Newspapers aus, das seiner Meinung nach illegale Methoden zur Informationsgewinnung angewandt habe. Wie The Guardian berichtete, forderte Harry 512.000 Euro zur Entschädigung seiner verletzten Privatsphäre. Im Februar dieses Jahres legte der 39-Jährige die Klage gegen den Verlag letztendlich nach einer Einigung bei.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Prinz Harrys Standpunkt nachvollziehen? Nein, nicht wirklich. Die Presse ist an all dem sicherlich nicht schuld... Ja, ich kann das schon verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de