"Viel Angst": "Princess Charming"-Maike ist ehrlich mit Lea!

Lea Hoppenworth und Maike kannten sich schon vor ihrer Teilnahme bei Princess Charming. Diese Erkenntnis sorgte für viel Drama zwischen den beiden. Doch in Folge vier der RTL+-Show sprechen sich die Ex-Bekanntschaften endlich aus. Ihr gemeinsamer Sommerflirt sei der Kandidatin sehr wichtig gewesen. "Wir hatten so eine intensive Zeit. Wir hatten romantische Momente, wir haben Dinge gemacht, die uns beide erfüllen", erklärt Maike, fügt aber hinzu: "Das sind alles Dinge, die mir viel bedeutet haben und mir sehr viel Angst gemacht haben, weil ich noch gar nicht bereit für so etwas war."

Der Marketing-Expertin sei das einfach zu viel gewesen. Sie verrät: "Es war drei Monate, nachdem ich mich von meinem Ex getrennt hatte, drei Monate nach meinem Coming-out. Ich glaube, in meinem Kopf war noch viel Chaos." Lea tröstet die Dunkelhaarige mit einer Umarmung, wirkt im Einzelinterview aber weniger versöhnlich. Sie habe immer nur die besten Absichten gehabt und deshalb hätte gar kein Grund zur Sorge bestanden. "Ich glaube nicht, dass ich eine akute Gefahr ausgestrahlt habe, aber natürlich geht's da um tieferliegende Wunden", stellt die 30-Jährige fest.

Neben dem emotionalen Geständnis muss Maike der Princess allerdings noch etwas beichten: "Es gab in der Villa eine Person, mit der ich am Anfang so einen flirty Vibe hatte." Inzwischen habe sie das Kennenlernen mit Melissa aber beendet. Von dem Fremdflirt ist die Berlinerin gar nicht begeistert. Vor allem eine Sache macht sie stutzig. "Es fällt mir schwer zu verstehen, was du bei einer Melissa suchst und warum du gleichzeitig das, was ich verkörpere, willst", wundert sich Lea.

Instagram / helloimmaike "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike, Mai 2024

RTL / Markus Hertrich "Princess Charming"-Kandidatin Melissa

