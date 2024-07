Deshalb kuschelte "Princess Charming"-Maike mit Melissa!

Maike läutete die zweite Folge von Princess Charming mit jemand anderem als Lea Hoppenworth ein. In der ersten Nacht schlief die Berlinerin im Bett von Kandidatin Melissa und die beiden kuschelten miteinander. Da sie vor der Show schon einmal eine kurze Romanze mit der Princess hatte, war damit das Gefühlschaos vorprogrammiert. Im Promiflash-Interview verrät die 30-Jährige nun, was dabei in ihrem Kopf und vor allem in ihrem Herzen vorging. "Es tat total gut, einfach in den Arm genommen zu werden. Lea und ich hatten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht entschieden, ob wir uns wirklich noch einmal daten wollen, da wir uns noch nicht ausgesprochen hatten", offenbart Maike.

Darüber hinaus sei sie gar nicht monogam und stellt klar: "Auch wenn ich mit jemandem gekuschelt habe, heißt es nicht, dass Lea nicht meine Priorität war." Als die Princess und Maike in der zweiten Happy Hour die Gelegenheit zu sprechen hatten, lief die Unterhaltung nicht so, wie es sich die Kandidatin vorgestellt hatte. Die kühle Art ihrer Gesprächspartnerin habe sie verunsichert, gibt die Marketing-Expertin zu. Sie habe ihre Reaktion nicht einordnen können, verstehe aber auch, dass es schwierig sei, sich innerhalb der kurzen Zeit zu öffnen.

Nach der Ausstrahlung der ersten beiden Folgen von "Princess Charming" sah sich Maike viel Kritik gegenübergestellt. Manche Fans des Datingformats störte es, dass sie so im Fokus der Show stand. Auf die Hassnachrichten reagierte die Globetrotterin in ihrer Instagram-Story. "Ich habe den Schock verdaut und abgehakt. Wurde mit ganz viel Liebe und Unterstützung von bekannten und unbekannten Menschen überschüttet. [...] Irgendwie langweilt mich der Maike-Hate mittlerweile", schrieb sie.

RTL "Princess Charming"-Kandidatinnen Maike und Melissa

Instagram / helloimmaike "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike, Mai 2024

