Amanda Abbington konkretisiert die Vorwürfe gegen Giovanni!

Amanda Abbington (50) hatte sich ihre Teilnahme an der britischen Tanzshow Strictly Come Dancing anders vorgestellt. Statt Freude am Tanz hinterließ ihre Teilnahme an der Sendung eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Schauspielerin. Das hätte an ihrem Tanzpartner Giovanni Pernice (33) gelegen, der laut ihr in der Show auf toxische Methoden setzte. In einem Interview mit "Channel 4 News" geht Amanda nun detaillierter auf die problematischen Vorfälle mit dem Profitänzer ein: "Es ist Mobbing und es ist aggressives Verhalten, es gab noch andere Dinge, die sehr beunruhigend waren, mit denen man zu der Zeit im Raum zurechtkommt, weil man eine Frau ist, und man muss mit diesen Dingen zurechtkommen, denn was soll man sonst tun?"

Auf Nachfrage ihres Interviewpartners, ob sie sich mit dieser Aussage also auf demütigendes Verhalten sexueller Natur beziehe, bejaht das die Britin unter Tränen. Die schweren Anschuldigungen, die sie gegen den Profitänzer erhebt, sollen laut ihr belegbar sein: "Es gibt Beweise für das, was in diesem Raum passiert ist, und ich bin nicht diejenige, die sie zurückhält. Ich habe gesagt, dass jeder es sehen kann, aber er [Giovanni] will nicht, dass es jemand sieht, was ziemlich bezeichnend ist, wenn er nichts zu verbergen hat."

Anfang dieses Jahres brach Amanda erstmals ihr Schweigen. Nachdem bis zu diesem Zeitpunkt nur bekannt gewesen war, dass sie die Tanzshow aufgrund "persönlicher Gründe" verlassen hatte, packte sie im Januar gegenüber The Sun den wahren Grund ihres freiwilligen Ausstiegs aus. "Nach 'Strictly' wurde bei mir aus verschiedenen Gründen eine leichte posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert", erklärte die 50-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / giovannipernice Giovanni Pernice, Tänzer

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Amanda weitere Details mit der Öffentlichkeit teilt? Ich finde es wichtig und richtig von ihr! Sie sollte sich öffentlich wehren! Hmm, ich finde das Thema zu heikel für den öffentlichen Diskurs... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de