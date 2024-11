Giovanni Pernice kehrt nach "Strictly"-Skandal nicht zurück

Giovanni Pernice (34) war dieses Jahr im Rahmen seiner Teilnahme bei Strictly Come Dancing in einen hartnäckigen Mobbing-Skandal verwickelt. Das endete für den Profitänzer unter anderem damit, dass er von der diesjährigen Staffel der Tanzshow ausgeschlossen und wurde – und nun steht fest, dass er nicht mehr zu "Strictly Come Dancing" zurückkehren wird. Wie die BBC bekannt gab, haben die Verantwortlichen der beliebten Samstagabendshow entschieden, den Tänzer nach Vorwürfen der Schikane nicht wieder einzusetzen. In ihren Augen sei es unmöglich, den Italiener zurückkehren zu lassen, nachdem sie sich öffentlich bei Amanda Abbington (50) – die die Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte – entschuldigt hatten und sechs von 17 Beschwerden gegen den 34-Jährigen bestätigt wurden.

Ein anonymer BBC-Mitarbeiter erklärte gegenüber The Sun: "Obwohl Giovanni bei vielen 'Strictly'-Zuschauern beliebt ist, herrscht die Überzeugung, dass er nicht zur Show zurückkehren kann. Seine Zeit bei 'Strictly' ist vorbei. Das ist keine formelle Strafe, sondern eine Entscheidung auf Unternehmensebene, um den Ruf der großen Familienshow zu schützen." Infolge der Untersuchung hat die BBC Maßnahmen ergriffen, darunter die Begleitung der Tanzpaare durch Betreuer während der Proben.

Für den Tänzer wird das wohl eine herbe Enttäuschung sein. Er war seit vielen Jahren ein fester Bestandteil von "Strictly Come Dancing" und hat sich durch sein tänzerisches Talent und seine charmante Art vor der Kamera eine große Fangemeinde aufgebaut. Wie ein Insider gegenüber The Mirror erklärte, hoffte Giovanni sehr darauf, bald wieder zu "Strictly Come Dancing" zurückzukehren: "Giovanni hat die Hoffnung nicht aufgegeben, auf der 'Strictly'-Bühne zu erscheinen. Soweit es ihn betrifft, wurde er freigesprochen und es gibt keinen Grund, warum er nicht zurückkehren sollte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Pernice, Tänzer

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Pernice, Tänzer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige