Tänzer Giovanni Pernice bestätigt seine neue Beziehung

In der italienischen Tanzshow "Ballando con le Stelle" ist endlich passiert, worauf Fans seit Wochen gehofft haben: Profitänzer Giovanni Pernice (34) und Schauspielerin Bianca Guaccero (43), seine Tanzpartnerin in der Show, haben ihre Liebe offiziell gemacht. Die Gerüchteküche brodelte schon lange, doch erst jetzt gaben die beiden laut Daily Mail in einem berührenden Videoclip ihren Gefühlen öffentlich Raum. "Bianca ist meine Priorität – von Anfang an und für immer", erklärte der Tänzer. Die 43-Jährige fügte tief bewegt hinzu: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, jemanden zu haben, der stolz auf mich ist." Mit dieser ehrlichen Liebeserklärung begeisterten sie nicht nur die Zuschauer, sondern machten auch deutlich: Ihre Verbindung reicht weit über die Tanzfläche hinaus.

In den letzten Wochen hatten Giovanni und Bianca offenbar genug Zeit, ihre Gefühle füreinander zu entdecken – und zu festigen. Wie Daily Mail berichtet, besuchte sie ihn in London und er reiste nach Bitonto, Süditalien, um ihre Familie zu treffen. Bianca erzählte, dass sie in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, an die wahre Liebe zu glauben, doch in Gegenwart des 34-Jährigen fühle sie sich endlich zu Hause. Trotz des privaten Höhenflugs hinkt die Tanzleistung des frisch verliebten Paares in der Show immer wieder hinterher: Beim jüngsten Auftritt reichte es nur für den fünften Platz. Trotzdem bleibt die besondere Chemie zwischen den beiden das Gesprächsthema Nummer eins – auf und abseits der Bühne.

Giovanni gilt seit vielen Jahren als eines der Aushängeschilder von Strictly Come Dancing in Großbritannien, wo er seit 2015 in neun Staffeln auftrat und 2021 mit Rose Ayling-Ellis den Titel gewann. Besonders dieser Sieg mit der ersten gehörlosen Teilnehmerin der Show blieb unvergessen, doch überschatteten jüngst schwere Vorwürfe seinen Ruf als Publikumsliebling. In Italien sorgt Giovanni seit 2024 bei der italienischen Version der Tanzshow, "Ballando con le Stelle", für Aufsehen – nun nicht mehr ausschließlich durch seine tänzerische Brillanz, sondern auch durch die aufkeimende Romanze mit seiner Tanzpartnerin.

Getty Images Bianca Guaccero, italienische Schauspielerin und Moderatorin

Getty Images Profi-Tänzer der "Strictly Come Dancing"-Show

