Giovanni Pernice hofft auf "Strictly Come Dancing"-Rückkehr

Giovanni Pernices (34) Ende bei Strictly Come Dancing dieses Jahr kam abrupt. Der Profitänzer verließ das Tanzformat, nachdem seine ehemalige Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) schwere Anschuldigungen bezüglich seines Verhaltens gegen ihn erhoben hatte – wegen einiger Beschwerden bekam Amanda nach einem Ermittlungsverfahren Zustimmung. Dennoch hofft Giovanni wohl darauf, wieder zu "Strictly Come Dancing" zurückkehren zu können "Giovanni hat die Hoffnung nicht aufgegeben, auf der Strictly-Bühne zu erscheinen. Soweit es ihn betrifft, wurde er freigesprochen und es gibt keinen Grund, warum er nicht zurückkehren sollte", erklärte ein Insider gegenüber The Mirror.

Genauer gesagt wünsche sich der Italiener sogar, bereits 2025 wieder über das Parkett der Show tanzen zu können. "Er hat seinen Freunden gesagt, dass er hofft, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, und dass er gerne mit der BBC darüber sprechen würde", meinte die Quelle. Giovanni fühle sich noch immer "sehr zugehörig". Zudem sei er sicher, dass seine "riesige Fangemeinde" ihn "zweifellos" wieder willkommen heißen würde. "Aber natürlich wird die endgültige Entscheidung von den BBC-Bossen getroffen", fügte der Informant abschließend hinzu.

Amanda beschuldigte Giovanni nach der Teilnahme bei "Strictly Come Dancing" unter anderem des Mobbings. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was mittlerweile beendet ist. Nach der Prüfung seines Verhaltens gegenüber der Schauspielerin entschuldigte sich der Sender BBC nun öffentlich bei ihr. "Wir haben die Beschwerden geprüft und haben einigen, aber nicht allen Beschwerden zugestimmt. Wir möchten uns bei Amanda Abbington entschuldigen und ihr dafür danken, dass sie sich gemeldet und mitgemacht hat. Wir wissen, dass dies keine leichte Aufgabe war", hieß es laut The Sun in einem offiziellen Statement.

Instagram / giovannipernice Giovanni Pernice, Tänzer

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

