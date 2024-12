Strictly-Sieg: Giovanni Pernice will Tanzpartnerin heiraten

Giovanni Pernice (34) hat am Samstagabend zusammen mit seiner Tanzpartnerin Bianca Guaccero die italienische Version von "Strictly Come Dancing", genannt "Ballando Con Le Stelle", gewonnen. Der Profitänzer sorgte allerdings nicht nur mit seinem Sieg für Schlagzeilen, sondern auch mit seinem Liebesgeständnis. Direkt nach dem Gewinn verriet Giovanni, dass er ernsthaft darüber nachdenke, Bianca einen Heiratsantrag zu machen. "Wenn wir die Show gewinnen, denke ich darüber nach", sagte er scherzhaft in einem Interview vor der finalen Show. Das Paar, das vor Kurzem seine Beziehung öffentlich gemacht hat, überzeugte mit einem leidenschaftlichen Tango und einem beeindruckenden Quickstep die gesamte Jury.

Während der Show und auch abseits der Tanzfläche ließen Giovanni Pernice und Bianca Guaccero keine Zweifel an ihrer Zuneigung. "Bianca ist meine Priorität", erklärte Giovanni in einem Einspieler, während die 43-jährige Schauspielerin hinzufügte, dass sie sich bei ihm so sicher und geliebt fühle wie nie zuvor. Bianca bezeichnete Giovanni als "verrückt und albern" – Eigenschaften, die sie sofort an ihm faszinierten. Die beiden haben bereits Biancas Familie in Süditalien besucht und zeigten sich privat ebenso innig wie auf der Tanzfläche. Nach ihrem Sieg widmeten sie die Trophäe ihren Fans: "Dieser Pokal gehört euch genauso wie uns", teilten sie stolz auf Instagram mit.

Giovanni ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der Tanzwelt. Viele kennen ihn durch seine Auftritte im britischen "Strictly Come Dancing". Dort sorgte er 2021 mit einer bahnbrechenden Performance mit seiner gehörlosen Tanzpartnerin Rose Ayling-Ellis für Aufsehen. Bianca, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin erfolgreich ist, öffnete sich in Interviews über ihre Vergangenheit und erzählte, wie schwer es für sie war, aufrichtige Liebe zu finden. "Mit Giovanni habe ich das Gefühl, nach Hause zu kommen", erzählte sie in der Show.

Getty Images Bianca Guaccero, italienische Schauspielerin und Moderatorin

Getty Images Giovanni Pernice, Tänzer

