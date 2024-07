Insider: Lady Gaga wird wirklich bei Olympia performen!

Ihre Fans würde es definitiv freuen: Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Lady Gaga (38) bei der Eröffnungsfeier der diesjährigen Olympischen Spiele auftreten wird. Bis jetzt wurden jegliche Details der Veranstaltung unter Verschluss gehalten, doch wie The Hollywood Reporter nun berichtet, soll an den Gerüchten etwas dran sein. Laut dem Magazin wird die "Applause"-Sängerin am Freitag auf der Seine die Eröffnung der Sportspiele einleiten. Außerdem sollen unter anderem auch Céline Dion (56) und die französische Musikerin Aya Nakamura auftreten.

Tatsächlich befindet sich die US-amerikanische Sängerin sogar momentan in Paris, wo sie von einer Horde Paparazzi beim Verlassen eines Hotels entdeckt wurde. Als dann auch noch ein Klavier in einem kleinen Boot die Seine hinuntergeschippert wurde, stand es für die Fans von Lady Gaga auf jeden Fall fest. "Unglaublich! Ich kann es kaum erwarten, sie performen zu sehen! Das wird fantastisch, wartet nur", schreibt ein Fan auf X, während andere glauben, das Klavier von ihrer beständigen Jazz-Show in Las Vegas wiederzuerkennen.

Lady Gaga ist in den vergangenen Monaten sehr fleißig gewesen. Sie hat nicht nur die Dreharbeiten zu dem Film "Joker: Folie à Deux" abgeschlossen, wo sie an der Seite von Joaquin Phoenix (49) die Harley Quinn geben wird, sondern sie hat vor knapp einer Woche auch ihr neues Album angekündigt! Wie sie auf Instagram teilte, verbringt sie wohl viel Zeit im Tonstudio und freut sich schon sehr, ihre neuen Songs mit ihren "kleinen Monstern" zu teilen.

Aissaoui Nacer / MEGA Lady Gaga im Juli 2024

Getty Images Lady Gaga im März 2022

