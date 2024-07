"Kaum erwarten": Lady Gaga arbeitet an ihrem neuen Album!

Lady Gaga (38) ist zurück im Studio! Auf Instagram verrät die Sängerin, dass sie an neuer Musik arbeitet. "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr hört, woran ich arbeite", betitelt sie ihren Schnappschuss, auf dem sie im Tonstudio zu sehen ist. Mit einer schwarzen Sonnenbrille und Kopfhörern auf dem Kopf zeigt der Superstar sich vor dem Mikrofon. "Nur ich im Studio – glücklich wie immer Musik zu machen. Bin so dankbar", schwärmt sie weiter in der Beschreibung. Die "Shallow"-Interpretin scheint fleißig an neuen Liedern zu arbeiten!

Ihre Fans und Musikerkollegen sind hin und weg von Lady Gagas Verkündung! "Füttere uns, Mutter", kommentiert Sängerin Kesha (37) den Post in den sozialen Medien. Und auch ihre Anhänger freuen sich total auf die neue Musik. Einige von ihnen schreiben: "Ich freue mich so, zu hören, was du erschaffen hast! Alles, was du tust, gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein" oder "Endlich! Wir sind so bereit für deine neue Musik!"

Es ist knapp drei Jahre her, dass die 38-Jährige ein neues Album veröffentlicht hat. 2021 kam ihr letztes Werk "Love For Sale" gemeinsam mit dem verstorbenen Tony Bennett (✝96) heraus. Vor wenigen Tagen beendete sie ihre jahrelangen Auftritte in Las Vegas – über vier Jahre spielte sie mehr als 48 Shows. Bei ihrer allerletzten Performance wurde Lady Gaga emotional, denn diese widmete sie ihrem Partner Michael Polansky. Laut Billboard bezeichnete sie ihren Liebsten als "mein Mister" auf der Bühne.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky, März 2020

