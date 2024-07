Superselten: Jennifer Lopez teilt Fotos mit ihren Zwillingen

Jennifer Lopez (55) ist stolze Mutter von Zwillingen. Mit ihrem Familienleben hält sie sich allerdings ziemlich bedeckt und gewährt nur selten private Einblicke. Nun macht die Sängerin offenbar eine Ausnahme: Auf Instagram teilt die Schauspielerin eine Reihe von süßen Schnappschüssen, auf denen sie gemeinsam mit Emme (16) und Max (16) für die Kamera posiert. "Mein ganzes Herz", schwärmt Jennifer und fügt dem Post ein Herz-Emoji in Weiß und Grün hinzu.

Die neuen Fotos kommen im Netz offenbar besonders gut an. Den Fans der 55-Jährigen fällt vor allem eines auf: wie groß ihre Teenie-Sprösslinge bereits sind! "Oh mein Gott, sie werden so schnell erwachsen", "Die beiden sind schon so groß" oder "Wann sind sie so schnell gewachsen?", lauten nur drei der überraschten Nachrichten in der Kommentarspalte.

Am 22. Februar 2008 durfte Jennifer zusammen mit ihrem damaligen Mann Marc Anthony (55) die Zwillinge auf der Welt begrüßen. Die "Jenny from the Block"-Interpretin und der Sänger waren sieben Jahre miteinander verheiratet. Ihre Liebe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Juli 2011 gaben sie ihre Trennung bekannt. Die Scheidung wurde drei Jahre später vollzogen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony in Las Vegas im Mai 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Jennifer und ihren Zwillingen? Total süß, mir gefällt es! Na ja, ich würde das lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de