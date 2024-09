J.Los Zwillinge wollen mit Bens Kindern befreundet bleiben

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich scheiden, doch ihre Kinder wollen trotz des Scheiterns der Ehe ihrer Stiefeltern auch weiterhin in Kontakt bleiben. J.Los Zwillinge Max (16) und Emme (16) sowie Bens Kids Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) sind in den vergangenen Jahren offenbar so richtig zusammengewachsen. Ein Insider berichtet jetzt gegenüber OK! Magazine, dass sie "trotz der Trennung hoffen, Freunde zu bleiben".

Jennifer durfte die Zwillinge Max und Emme im Jahr 2008 auf der Welt begrüßen. Die beiden Kids der "On The Floor"-Sängerin stammen aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (55). Ben hat seine drei Kinder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). Der "Batman"-Darsteller und die "Alias"-Schauspielerin verbindet bis heute – auch sechs Jahre nach ihrer Scheidung – eine enge Bindung. Sie treffen sich nicht nur immer wieder aufgrund ihrer Kids, sondern verbringen auch zu zweit viel Zeit miteinander.

Ben und J.Lo haben eine bewegte Liebesgeschichte hinter sich. Die beiden waren bereits vor fast zwei Jahrzehnten verlobt, bevor sie 2004 ihre Pläne für eine Hochzeit aufgaben. Die Sängerin heiratete daraufhin Marc, den Vater ihrer Zwillinge, mit dem sie zehn Jahre verheiratet war. Zuvor war sie auch mit Cris Judd und Ojani Noa (50) verheiratet und beendete 2020 ihre Verlobung mit Alex Rodriguez (49). Ben hingegen war von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner verheiratet.

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz im Jahr 2024

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

