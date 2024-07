Danni Büchner sorgt sich: Ihre Tochter liegt im Krankenhaus!

Ein Schock für Daniela Büchner (46): Ihre Tochter Jada Karabas (19) liegt in der familiären Wahl-Heimat Mallorca im Krankenhaus! In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldet sich der Reality-TV-Star mit einem Bild in ihrer Instagram-Story. "01:22 Uhr – Wenn deine Tochter im Krankenhaus bleiben muss". Darauf ist der Arm von Jada zu sehen, der an eine Infusion angeschlossen ist. Weshalb sich ihr Nachwuchs in der Klinik befindet, erfahren ihre Fans zu diesem Zeitpunkt nicht.

Wenige Stunden später meldet sich Danni dann aber persönlich zu Wort und erklärt: "Es ist egal, wie alt die Kinder sind, man macht sich wirklich große Sorgen." In der vergangenen Nacht habe sie nicht viel Schlaf bekommen – erst gegen zwei Uhr sei sie aus dem Krankenhaus zurückgekehrt. Die fünffache Mama wirkt in dem Video allerdings gefasst. "Was sie genau hat, kann sie euch dann erklären." Heute werde die 19-Jährige noch mal von einem Spezialisten untersucht. Gegenüber RTL habe die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nun bestätigt, dass ihre Tochter schon seit Tagen gesundheitliche Probleme habe und jetzt während des Krankenhausaufenthalts komplett durchgecheckt wird.

Die zweitälteste Tochter von Danni ist aber nicht die erste der Familie Büchner, die in diesem Jahr mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hat. Auch die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin selbst musste vor ein paar Monaten einige Tage im Krankenhaus verbringen. Aus einer verschleppten Blasenentzündung entwickelte sich damals eine schwerere Infektion, die einen Klinikaufenthalt unvermeidbar machte.

Instagram / dannibuechner Jada Karabas im Krankenhaus im Juli 2024

ActionPress Daniela Büchner, TV-Star

