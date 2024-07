Erstmals ohne Bryan: Sandra Bullock feiert 60. Geburtstag

Eigentlich hat Sandra Bullock (60) heute einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Es ist ihr 60. Geburtstag. Allerdings muss die Schauspielerin den Ehrentag erstmals ohne ihren geliebten Partner Bryan Randall verbringen. Im vergangenen Sommer verstarb der Fotograf im Alter von 57 Jahren an den Folgen seiner ALS-Krankheit. Am 5. August jährt sich der Todestag ihres verstorbenen Lebensgefährten zum allerersten Mal.

Trotz der schwierigen Umstände finden die Fans liebevolle Worte für die Schauspielerin und überschütten sie mit Glückwünschen an ihrem Geburtstag. "Sandra Bullock wird heute 60, aber die Frau ist gealtert wie der teuerste und wertvollste Wein der Welt, oder? Alles Gute zum Geburtstag", "Danke, dass du das Leben so viel schöner machst. Ich liebe dich so sehr, Sandra Bullock!" oder "Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag an die zeitlose Königin", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare auf X.

Mit Filmen wie "Demolition Man", "Speed" und "Während Du schliefst" wurde Sandra weltweit berühmt. Inzwischen gehört sie zu den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Während ihrer Karriere durfte sie sich bereits über zahlreiche Erfolge freuen: Allein durch ihr Mitwirken im Drama "Blind Side – Die große Chance" wurde die Schauspielerin mit dem Oscar, dem Golden Globe, dem Critics’ Choice Award und dem Screen Actors Guild Award als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Seit 1998 ist die Deutsch-US-Amerikanerin zudem auch als erfolgreiche Regisseurin tätig.

Sandra Bullock und Bryan Randall halten Händchen

Sandra Bullock im November 2018

