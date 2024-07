Sex in der Villa: Das sagen die "Princess Charming"-Fans!

Das gab es bei Princess Charming noch nie. In Folge vier schliefen zwei Teilnehmerinnen der Kuppelshow miteinander – allerdings war Princess Lea Hoppenworth nicht mit von der Partie. Die gemeinsame Nacht von Seleya und Lucia schlägt nun Wellen auf Social Media. Auf dem Instagram-Account der RTL+-Show kommentiert die Influencerin Inka Lindberg begeistert: "Ich eröffne einen Seleya und Lucia Fanklub!" Doch manche haben auch Mitleid mit der Blondine. "Ich finde es Lea gegenüber sehr schade, traurig und unfair. [...] Wäre ich die Princess in dieser Staffel gewesen, hätte ich mich vermutlich mehr als unwohl gefühlt", gibt eine Userin zu bedenken.

Bei der Gelegenheit wird der Wunsch nach einem Spin-off à la Charming Boys laut. Auch Lili, die an der vergangenen Staffel des Datingformats teilnahm, plädiert dafür. "Die Folge bitte als Pitch für 'Charming Queers' beim RTL-Chef einreichen, danke!", schreibt sie unter dem Post. Für Lea ist der Umgang mit der neuesten Folge nicht einfach, da auf sie viel Kritik einprasselt. So thematisierte die Berlinerin beispielsweise auf TikTok einen negativen Kommentar, in dem ihr vorgeworfen wurde, "langweilig und nicht besonders attraktiv" zu sein.

Während Seleya und Lucia mehr miteinander beschäftigt waren, widmete eine andere Kandidatin ihre Aufmerksamkeit wieder voll und ganz der Princess. Maike nutzte ein Einzelgespräch mit der 30-Jährigen, um über ihren Flirt außerhalb der Show zu sprechen. Im Promiflash-Interview schwärmte sie danach: "Es war schön zu merken, dass die Vertrautheit zwischen uns noch da ist."

