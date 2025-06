Nach Babybauchfoto: Lisha Savage schießt gegen Kim Virginia

Lisha Savage (39) sorgt mit deutlichen Worten für Aufsehen! Die Social-Media-Bekanntheit, die in der Vergangenheit mit Kim Virginia Hartung (30) befreundet war, äußerte sich öffentlich und kritisch zu einem von Kim geposteten Babybauchfoto. Sie warf der Reality-TV-Darstellerin vor, das Bild sei gefälscht und der Bauch sei nicht von ihr, sondern aus dem Internet. Lisha teilte einen Screenshot des Fotos in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Ihre Photoshop-Skills sind ein anderes Level. Und es gibt immer noch Affen, die es glauben." Ihr Unmut scheint sich schon länger aufgebaut zu haben.

In weiteren Storys ging Lisha noch mehr ins Detail. Sie erklärte, dass sie sich dafür schäme, Kim und Nikola (29) lange Zeit verteidigt zu haben: "Ich habe mich mit Gloria Glumac (32) gestritten, um die beiden zu schützen", erklärte sie. Zudem erzählte Lisha, dass sie angeblich mit Kim über ein Kind gesprochen habe, das laut ihrer Anschuldigungen gar nicht existierte: "Ich habe mit Kim über ihre kleine Prinzessin geschrieben, die es nie gab." Besonders emotional wurde sie, als sie von einer Freundin berichtete, die kürzlich eine Fehlgeburt erlitten hatte. Für Lisha sei es schwer zu ertragen, dass angeblich jemand eine Schwangerschaft vortäuschen könnte, während andere Frauen wirklich um ihre ungeborenen Kinder trauern.

Die Schwangerschaft von Kim Virginia spaltet seit der Verkündung die Gemüter. Einige Social-Media-User sind der Meinung, dass die Baby-News von Anfang an gelogen waren – und damit auch die tragischen Neuigkeiten von der Stillgeburt. Gegen diese Vorwürfe bezog Kim zuletzt auf Instagram Stellung und betonte, dass die Schwangerschaft echt gewesen sei. Zuletzt postete sie dann ein Foto, auf dem sie im Bikini mit Babybauch zu sehen ist, und nahm Abschied von ihrem Kind. "Du bist gegangen, bevor du richtig da warst. [...] Ich habe mir ausgemalt, wie du lachst, wie du weinst, wie du lebst. Ich wollte dich beschützen vor allem, was diese Welt dir antun könnte, und ich tröste mich mit dem Gedanken, dass du in einer besseren Welt bist. Einer, in der Liebe wirklich bedingungslos ist."

Joyn / Tan Nian Xing, Instagram / kimvirginiaa Lisha Savage und Kim Virginia Hartung

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac