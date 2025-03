Princess Charming 2025: Coupleontour-Nessi sucht die Liebe

Die fünfte Staffel von Princess Charming steht in den Startlöchern! In diesem Jahr kämpfen 20 Single-Damen um das Herz einer bekannten Princess: Vanessa Borck (28), bekannt als Nessi von Coupleontour, sucht im TV nach ihrer neuen großen Liebe. Mit Princess Charming beginnt für sie ein echtes Abenteuer, wie sie in einem Clip auf dem Instagram-Account der Show verriet: "Das wird auf jeden Fall die spannendste Zeit meines Lebens, weil ich jetzt anfange, mal richtig zu daten und das eigentlich noch nie in meinem Leben richtig gemacht habe." Vergangenen September ging die Ehe der 28-Jährigen in die Brüche. Nach den turbulenten vergangenen Monaten hofft die Beauty, nun endlich ihre Traumpartnerin zu finden. Alle Infos zu Nessi als Princess Charming gibt es im Video!

Anzeige Anzeige