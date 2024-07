So ging es "Princess Charming"-Maike nach klärendem Gespräch

Bei Princess Charming traf Lea Hoppenworth nicht nur auf unbekannte Gesichter: Auch ihre Ex Maike tummelt sich unter den Singles, die um das Herz der Princess buhlen. Doch wie sich schnell herausstellte, mussten die beiden noch Altlasten aus ihrer einstigen Beziehung loswerden, um sich voll und ganz auf das Liebesexperiment einlassen zu können. Und genau das machten die beiden in Folge vier. Promiflash wollte nun von Maike wissen, ob sie durch die Aussprache mit Lea mehr Sicherheit erlangen konnte. "Nach Sicherheit habe ich gar nicht mal wirklich gesucht. Ich war einfach sehr froh, dass wir endlich diese Aussprache hatten und ich mich unter anderem bei ihr entschuldigen konnte", erzählt die Berlinerin.

Ob sie nach diesem erlösenden Gespräch wohl wieder Schmetterlinge im Bauch hatte? Diesbezüglich muss Maike die Fans erst mal enttäuschen, denn ganz so schnell scheint das bei ihr nicht zu passieren. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Der erste Grundstein ist zumindest schon einmal gelegt, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Aber es war schön zu merken, dass die Vertrautheit zwischen uns noch da ist."

Um wirklich einen frischen Neustart mit der Princess hinlegen zu können, musste Maike ihr in dem Vieraugengespräch auch noch eine Sache beichten. "Es gab in der Villa eine Person, mit der ich am Anfang so einen flirty Vibe hatte", gab die Brünette zu. Die Rede ist von ihrer Mitstreiterin Melissa. Mittlerweile sei da jedoch nichts mehr zwischen den beiden Kandidatinnen – sie haben das Kennenlernen abgebrochen, um sich jeweils auf Lea konzentrieren zu können.

RTL Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

RTL Kandidatin Maike und Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

