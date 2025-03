Nessi gibt Statement zur "Princess Charming"-Teilnahme ab

Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessi, ist die neue Princess Charming. In diesem Jahr sucht die Influencerin, die durch den Account Coupleontour mit ihrer Ex-Frau Ina (28) bekannt wurde, vor den Kameras nach der großen Liebe. Kurz nach Veröffentlichung der News meldet sich Nessi mit einem emotionalen Statement via Instagram bei ihren Fans. Ihr habe es besondere Mühe bereitet, ihrer Community diesen großen Schritt in ihrem Leben so lange verheimlichen zu müssen: "Ich durfte nicht erzählen, warum ich wirklich nach Thailand reise (und dass ich überhaupt wegreise, damit keiner etwas ahnt). Es war ein Geheimnis. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, wie schwer es mir fällt, [...] nicht offen zu teilen, was mich bewegt. Und genau das 'musste' ich tun."

Weiter beschreibt die Content-Creatorin ihre Gefühle als "echte Achterbahnfahrt", angefangen von Traurigkeit über Vorfreude bis hin zu purer Unsicherheit vor dem Unbekannten. Doch jetzt durfte Nessi ihr süßes Geheimnis endlich mit der Welt teilen – und das stimmt sie überglücklich: "Das fühlt sich so befreiend an. Ich bin so dankbar, dass ich das jetzt mit euch teilen kann." Abschließend bedankt sie sich bei ihren Fans für ihre Treue trotz der Geheimniskrämerei und hofft, dass ihr "niemand böse ist". Auch ihrer Schwester spricht sie einen besonderen Dank aus: "Danke an meine Schwester Laura, die auf die Livi aufpasst und dafür sorgt, dass es ihr gut geht und ich sie immer sehen kann, wenn ich Zeit habe bei den Drehpausen."

Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für Nessi selbst wird es wohl spannend, wieder ins Datingleben einzutauchen. Die Social-Media-Bekanntheit ist nämlich erst seit einigen Monaten wieder Single. Davor ging sie acht Jahre lang mit Ina durchs Leben. 2021 gaben sich die beiden Frauen sogar das Jawort, und im Jahr 2022 rundete Töchterchen Livi das Liebesglück ab. Doch schon kurz vor der Geburt stand das Paar vor einer großen Hürde, die sie bis zum Ende ihrer Beziehung begleitete. Nur wenige Tage vor der Entbindung erlitt Ina einen schweren Schlaganfall, mit dessen Auswirkungen sie noch immer zu kämpfen hat. Im September 2024 beschlossen Nessi und Ina dann offiziell, getrennte Wege zu gehen.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck aka nessiontour, Februar 2025

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

