80.000 Travis-Scott-Fans lösen in Mailand Erschütterung aus

Mit seiner "Utopia"-Tour gastierte Travis Scott (33) zuletzt in Mailand. Rund 80.000 Fans besuchten das Konzert. Doch deren Begeisterung löste bei den Anwohnern des Stadions offenbar Unsicherheit aus. In den sozialen Netzwerken schreiben einige, dass sie kurzzeitig dachten, es gebe ein Erdbeben. Doch laut dem italienischen Magazin Il Messaggero konnte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie keinerlei Beben feststellen. Stattdessen wurde die Erschütterung wohl von den springenden Fans des Rappers ausgelöst. Auf Instagram bedankte Travis sich für so viel Energie: "Letzte Nacht war ein Traum. Nein, das ist kein Festival. Das ist eine Show der Tour!"

Dass Travis' Fans eine so heftige Reaktion der Umgebung auslösen, könnte bei einigen bittere Erinnerungen an den November 2021 geweckt haben. Während eines Auftritts auf dem Astroworld Festival geriet eine Masse aus zusammengedrängten Fans plötzlich in Panik. Das hatte schwerwiegende Konsequenzen, denn es gab neben zahlreichen Verletzten auch acht Tote. Diesmal brachte aber zum Glück keine Panik den Boden zum Beben, sondern die Fanmassen feierten einfach nur das Konzert ihres Idols. "Mit den Worten von Stromberg: Mailand, ihr schuldet mir gar nichts. Ihr habt allen 80.000 von euch die beste Zeit verschafft", freute sich der 33-Jährige.

Karrieretechnisch könnte es für Travis aktuell wohl kaum besser laufen. Seine Tour begeistert die Fans auf der ganzen Welt und führte ihn in den vergangenen Wochen auch nach Deutschland. Unter anderem spielte er in Frankfurt, Köln und Hamburg. In der Hansestadt wollten die Anhänger des Musikers den Boden ebenfalls zum Beben und die Wände zum Wackeln bringen. Genau diese Atmosphäre mache Travis' Konzerte so besonders, schwärmen die Fans im Gespräch mit dem NDR vor der Barclays Arena. "Du kannst du selbst sein, du kannst durchdrehen. Alle hören die gleiche Musik, sind auf einer Welle. [...] Das Feeling ist unbeschreiblich", freute sich ein Fan.

Getty Images Travis Scott, Rapper

Getty Images Travis Scott bei seinem Konzert in London, Juli 2024

