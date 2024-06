"Ex on the Beach"-Sharon stellt Josua Günther ein Ultimatum

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach kochen die Gefühle hoch. Sharon, die noch nicht so ganz über ihren Ex Josua hinweg ist, hat noch auf ein Comeback mit dem Casanova gehofft. Doch dieser sagt ihr nun, dass er gerne auch die zwei neuen Kandidatinnen Jeanine (27) und Alessa (27) kennenlernen würde. Nachdem Sharon diese Nachricht tränenreich verarbeiten musste, stellt sie dem Love Island-Teilnehmer am nächsten Tag ein Ultimatum: "Nur dass du weißt, also wenn du was mit ihr hast, dann schön, mach dein Ding, aber dann brauchst du bei mir nicht mehr ankommen. Gar nicht mehr. Ich bin kein Depp."

"Er hat mir, seitdem er gestern hier war, irgendwie das Gefühl gegeben, als hätte er schon noch Interesse an mir und als könnte er sich da noch was vorstellen. Aber kaum kommen irgendwelche neuen Frauen rein, bin ich wieder abgeschrieben", meint Sharon im Interview. Es erinnere sie an die Zeit, als der Influencer mit ihr gespielt habe: "Ich habe halt keinen Bock, dann die zweite Wahl zu sein, oder wenn das mit Alessa dann nicht klappt, dass er dann sagt: 'Ja okay, dann probieren wir es halt wieder mit der Sharon' – so wie es draußen immer gewesen ist, mit seiner Ex-Freundin." Doch auch der 27-Jährige scheint mit der Situation überfordert zu sein: "Sie ist einfach voll in Love mit mir und das tut mir auch voll leid, weil ich ihr das nicht zurückgeben kann."

Doch wie kam es dazu, dass sich Sharon Hoffnungen auf ein Comeback mit Josua gemacht hat? In der fünften Folge entschied das Terror-Tablet, dass sich der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat entscheiden musste, wer von Sina Elisa oder Sharon die Villa verlassen muss. "Ich habe dir gestern gesagt, dass ich dich attraktiv finde, und du hast das nicht mal ansatzweise erwidert", meinte er zu Sina und entschied sich somit gegen die Are You The One?-Teilnehmerin.

