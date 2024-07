Nach T-Shirt-Konflikt: Oliver Pocher versteht Kritik nicht

Zum Konzert von Popikone Taylor Swift (34) überlegte sich Oliver Pocher (46) etwas ganz Besonderes: Zwischen den Fans in ihren hübschen, schillernden Outfits trug er ein T-Shirt der umstrittenen Band Rammstein. Das kam bei vielen Fans überhaupt nicht gut an und sie kritisierten nicht nur die Konzert-Etikette des Comedians, sondern auch sein Einfühlungsvermögen. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Die Pochers!" versucht er seine Beweggründe zu erklären: "Ich dachte, das ist einfach lustig. Kann man mal machen." Allerdings versprach er, beim nächsten Rammstein-Konzert ein T-Shirt von Taylor Swift zu tragen.

Wie Autorin Anja Rützel in ihrem Interview mit der Berliner Zeitung über den Vorfall erzählte, sollte das Konzert der Pop-Sängerin ein sicherer Ort für Frauen und Mädchen sein, wo sie ohne Ängste oder Bedenken ihre Gefühle und Leidenschaft ausleben können. Dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann (61) wurden vor knapp einem Jahr extrem schwere Vorwürfe der sexuellen Gewalt und des Drogenmissbrauchs gemacht. Mit seinem T-Shirt hätte Oliver den Besucherinnen klargemacht, wie wenig er sich für die Gefühle anderer Menschen interessiert. Noch dazu könnten sich "potenzielle oder tatsächliche Opfer sexueller Gewalt" erneut mit schlechten Erfahrungen konfrontiert sehen, erläuterte die Journalistin weiter. Das ist für Oliver nicht nachvollziehbar, meinte er im Podcast. Er könne nicht verstehen, wieso eine Frau sich in ihrem Sicherheitsgefühl von dem T-Shirt gestört fühlen könnte.

Wie wenig Reue oder Bedauern der ehemalige Moderator aufgrund seiner Taten fühlt, zeigte er auch schon vor wenigen Tagen. Bei einem Konzert der Band Coldplay fiel dem Podcast-Host zufällig vor ihm im Publikum ein Mädchen auf, das ein Taylor-Swift-Shirt anhatte. In seiner Instagram-Story spielte er dann auf die Vorwürfe an und höhnte über die Vorwürfe, die ihm gemacht wurden. "Ich muss euch was sagen, was mich hier wirklich triggert. Das ist ein Safe Place! Da kann sie doch nicht mit einem Taylor-Swift-Shirt hingehen", scherzte er fast schon spöttisch.

Getty Images Taylor Swift auf "The Eras"-Tour in Frankreich

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

