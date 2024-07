Star-Auflauf: Diese Promis feierten bei Olympia-Eröffnung

Freitagabend wurden die Olympischen Spiele in Paris mit einer spektakulären Show eröffnet. Das ließen sich auch viele Superstars nicht entgehen – und die machten sich auch richtig schick. Neben vielen Sport-Stars gab sich laut Page Six auch Hollywood die Ehre. So erschienen unter anderem die beiden Hauptdarstellerinnen der Neuverfilmung von "Wicked", Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo. Die beiden suchten sich sogar Looks passend zu ihren Charakteren: Ariana in feinem Rosé und Cynthia in dunklem Grün. Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) brachten auch gleich ihre ältesten Kinder Miles (6) und Luna (8) mit – die beiden Kids stahlen ihren berühmten Eltern mit ihren Outfits die Show: Passend zu Paris steckte Miles in einem hellgrün-karierten Zweiteiler und seine Schwester in einem feinen rosafarbenen Kleidchen mit Ballerinas. Nina Dobrev (35) und Shaun White (37) ließen es da eher sportlich angehen und hüllten sich in coole Lederjacken. Kelly Clarkson (42) strahlte in einem dunkelblauen, kurzen Kleid mit Glitzerapplikationen.

Aber natürlich glänzten bei der Olympia-Feier vor allem die Stars des Sports – denn sie standen hier im Mittelpunkt. So überzeugte Tennis-Ikone Serena Williams (42) nicht nur in feurigem Rot, sondern auch in einem Boot auf der Seine neben der olympischen Fackel. Ihr schloss sich NFL-Legende Peyton Manning an. Der ehemalige Quarterback der Indianapolis Colts putzte sich ebenfalls raus und strahlte für die Fotografen im dunkelblau-karierten Anzug. Zu den berühmten Sportlern gesellten sich dann natürlich auch die Royals. Mit Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) saßen zwei ehemalige Olympia-Teilnehmer im Publikum – und vor allem Charlène schien trotz des Regens richtig Spaß zu haben, sie strahlte über das ganze Gesicht. Die Royals wurden von König Willem-Alexander der Niederlande (57) und König Frederik (56) und Königin Mary von Dänemark (52) begleitet.

Frankreich bot seinen Gästen bei der Eröffnung auch so einiges. Gleich der erste Act war Lady Gaga (38). Was folgte, waren die Boote, auf denen Athleten aus über 200 Ländern feierten. Die Seine war gespickt mit Easter Eggs und Verweisen auf die Kunst und Mode Frankreichs. Eiffelturm, Louvre und Co. erstrahlten in einer Lichtershow. Das wohl größte Highlight folgte aber erst zum Schluss. In luftiger Höhe auf dem Eiffelturm sang Céline Dion (56) – es war ihr erster Live-Auftritt seit vier Jahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legen mit ihren Kindern in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Serena Williams, Tennisspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev in Paris 2024

Getty Images Kelly Clarkson

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert bei der Olympia-Eröffnung 2024

Getty Images König Frederik und König Mary im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass so viele Stars zur Eröffnung kommen? Nein, ich dachte nicht, dass sie das interessiert. Ja, das ist ja auch ein Mega-Event. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de