Überrumpelt: Prinz Harry umgeht Fragen zu Charles und Kate

In der Doku "Tabloids on Trial" sollten eigentlich die juristischen Kämpfe einiger Promis und Royals von Großbritannien beleuchtet werden. Auch Prinz Harry (39) stand für ein Interview bereit. Doch dass der Journalist ihn nach seinem Vater König Charles (75) und seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42) fragt, erwartete er wohl nicht. Völlig aus dem Nichts meinte der Reporter: "Ihrem Vater und Ihrer Schwägerin geht es nicht gut. [...] Denken Sie deshalb auch mal: 'Das ist es nicht wert. Das Leben ist zu kurz, um solche juristischen Kämpfe zu führen'?" Auf diese persönliche Frage zeigte der Herzog von Sussex sich kurz sprachlos und rang dann mit den Worten. "Ähm, wissen Sie, mein Vater, meine Schwägerin und ich, das sind zwei völlig verschiedene Dinge", versuchte er, eine konkrete Antwort zu umgehen.

Sowohl Charles als auch Kate haben derzeit noch mit ihren Krebserkrankungen zu kämpfen, auch wenn es beiden nach und nach besser zu gehen scheint. Für Harry offenbar keine einfache Situation, denn nach wie vor liegt er mit seiner royalen Familie im Clinch. Während zu Kate und vor allem ihrem Mann Prinz William (42) so gut wie gar kein Kontakt herrschen soll, sah es so aus, als würde der 39-Jährige die Beziehung zu seinem Vater langsam wieder aufbauen. Wie sehr auch Charles die Trennung von seinem Sohn zu schaffen macht, äußerte er bei einem Event in der University of East London. Laut The Mirror soll ein Fan ihn gefragt haben, ob er Harry nicht wieder zurückholen könne. "Das wäre schön", soll der Monarch ergriffen geantwortet haben.

Harry soll aber nicht nur das Verhältnis zu seinem Vater vermissen, sondern auch das zu Kate und ihren drei Kindern. Ursprünglich standen die sich nämlich mal sehr nahe. "Was auch immer Harry für seinen Bruder und seinen Vater empfindet, er fühlt sich immer schuldig, dass er keine Beziehung zu seiner Nichte und seinen Neffen hat und dass Archie (5) und Lili (3) ihre einzigen Cousins nicht kennen", erklärte ein Insider gegenüber OK!. Der zweifache Vater solle oft mit dem Gedanken spielen, Kate eine Nachricht zukommen zu lassen, um wieder Kontakt zu ihr aufzubauen.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry im April 2019

