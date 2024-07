Schuldgefühle: Prinz Harry vermisst Kate und ihre Kinder!

Prinz Harry (39) vermisst Prinzessin Kate (42) und seine Neffen und Nichte! Das behauptet zumindest eine Quelle im Gespräch mit OK!. "Was auch immer Harry für seinen Bruder und seinen Vater empfindet, er fühlt sich immer schuldig, dass er keine Beziehung zu seiner Nichte und seine Neffen hat und dass Archie und Lili ihre einzigen Cousins nicht kennen", erklärt die Quelle und geht auch auf Harrys Gefühle bezüglich seiner Schwägerin ein: "Er denkt oft darüber nach, Kate eine Nachricht zu schicken, weil er sie wirklich vermisst."

Der Informant erklärt zudem, dass der Rotschopf besonders gegenüber Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) Verantwortung empfinde, da diese ebenso wie einst Harry, hinter ihrem großen Bruder in der Thronfolge stehen. "George ist auf einem anderen Weg, und Harry weiß nicht, wie sich das anfühlt - aber er weiß sehr wohl, wie es ist, der 'Ersatz' zu sein und nicht die gleiche Aufgabe zu haben. Er sieht viel von sich selbst in dem kleinen Louis und es bricht ihm das Herz, dass er sie nicht wirklich kennt", verrät die Quelle.

Kate hingegen soll kein Interesse daran haben, wieder in näheren Kontakt zu ihrem Schwager zu treten. Trotz ihrer Krebserkrankung baut sie nämlich nicht auf die Unterstützung des Wahl-Amerikaners. "Was sie aufrechterhält, sind ihre Familie und Freunde, die sie umgeben. Leider kann man dasselbe nicht von ihrem Schwager sagen, dem sie früher sehr nahestand", meint die royale Biografin Emily Andrews laut den Berichten von InStyle und ergänzt: "Mit seinem neuen Leben in den USA, seinen TV-Auftritten und einem scharfen Buch ist es unwahrscheinlich, dass Harrys Schulter diejenige war, an der Kate sich ausweinen konnte."

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2012

