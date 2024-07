So schön strahlt schwangere Lea Michele auf ihrer Babyparty

Lea Michele (37) nimmt ihre Follower mit! Die Schauspielerin ist mit ihrem Partner Zandy Reich erneut in freudiger Erwartung. Die beiden sind bereits Eltern eines Sohnes und dürfen sich bald auch noch über eine Tochter freuen. Leas Babyparty ist für die Kleine ganz passend mit rosafarbenen Blumen geschmückt, wie Einblicke auf Instagram zeigen. Inmitten der gemütlichen Location posiert die werdende Zweifachmama in einem farblich abgestimmten langen Kleid, auf dem zudem Blüten aufgedruckt sind. Liebevoll umfasst Lea auf den Schnappschüssen ihre Babykugel und strahlt in die Kamera.

Weitere Aufnahmen zeigen die stolze Familienmama umringt von ihren Liebsten – über die ganze Unterstützung scheint sich die Sängerin mächtig zu freuen. "Ich werde mit so viel Liebe überschüttet", schwärmt sie. Nicht nur Liebe dürfte es an dem Tag für Lea geregnet haben, immerhin ist der Sinn einer solchen Babyparty, die auf Englisch auch als Babyshower bezeichnet wird, unter anderem, dass die Schwangere mit zahlreichen Geschenken für sich und das ungeborene Baby überhäuft wird.

Die rosafarbenen Blumen scheinen eine besondere Bedeutung in Leas zweiter Schwangerschaft zu spielen. Bereits zum Muttertag, an dem sie gleichzeitig auch das Geschlecht ihres zweiten Kindes verriet, waren sie zu sehen. "Heute ist der beste Muttertag aller Zeiten, indem ich meinen Sohn im Arm halte, der mich zu einer Mutter gemacht hat... und meine Tochter in mir trage", schrieb die 37-Jährige zu einem Schnappschuss auf Instagram, der ihren nackten Babybauch zeigt – derweil hält sie einen Strauß mit rosafarbenen Rosen in der Hand.

Instagram / leamichele Lea Michele am Tag ihrer Babyparty

Getty Images Zandy Reich und Lea Michele im April 2023

