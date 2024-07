Kein Ehevertrag: Christina und Joshua Hall streiten um Geld!

Joshua Hall und seine Ex Christina (41) reichten vor wenigen Tagen gemeinsame die Scheidung ein. Doch wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtet, stehen die Streitigkeiten wohl schon vor der Tür! Bei ihrer Hochzeit 2021 wurde kein Ehevertrag erstellt, wie die Quelle behauptet. Die Finanzen waren anscheinend schon seit längerer Zeit ein großes Thema zwischen dem Paar: "Christina arbeitet sehr hart und ist erfolgreich. Sie hatte das Gefühl, dass Josh nicht genug zum Haushalt beiträgt." Das Vermögen könnte in der Scheidung noch ein Streitthema werden.

Schon in den eingereichten Scheidungspapieren wurde deutlich, dass es Differenzen zwischen dem Ex-Paar gibt. Die 41-Jährige forderte laut E! News, dass das Gericht den von Joshua geforderten Ehegattenunterhalt nicht gewähren soll. Der Immobilienmakler möchte, dass "alles während der Ehe erworbene Eigentum, mit Ausnahme desjenigen, das durch Schenkung oder Vermächtnis erworben wurde, zu gleichen Teilen" aufgeteilt wird. Beiden gehört zusammen eine 12 Millionen Euro teure Villa – Christina gibt an, dass sie getrennt von ihrem Ex 13 weitere Immobilien besitzt.

Nach einigen Jahren Beziehung verlobten sich Christina und Joshua 2021. Um die drei Kinder, die die Unternehmerin aus ihren vorherigen Ehen mitgebracht hatte, kümmerte sich Joshua als Stiefvater. Doch immer wieder kursierten Gerüchte um eine mögliche Trennung. Ein Insider verriet gegenüber People, dass sie wohl schon länger Eheprobleme hatten.

Instagram / unbrokenjosh Christina und Joshua Hall, Ehepaar

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall, Joshua Hall und ihre Kinder, 2023

