Christina und Joshua Hall hatten schon lange Eheprobleme!

Christina Hall (41) und ihr Ehemann Josh stehen vor dem Aus ihrer Ehe. Laut einem Insider habe sich die Trennung schon in den vergangenen Monaten angedeutet. Das Paar habe "schon einige Zeit Probleme in der Ehe" gehabt, schildert der Informant gegenüber People. Außerdem bestätigt ein weiterer Tippgeber, der der TV-Bekanntheit nahesteht, dass die Trennung beidseitig ist – auch sie habe Scheidungspapiere eingereicht. Als Grund für das Ehe-Aus geben beide "unüberbrückbare Differenzen" an. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin vorliegen, fordert Josh Ehegattenunterhalt von seiner Noch-Frau.

Die beiden hatten ihre Ehe ganz intim in einer kleinen Trauung im Jahr 2021 geschlossen und ein Jahr später in Hawaii erneut gefeiert. Auf Instagram bezeichnete die 41-Jährige ihren Mann regelmäßig als ihren "Partner fürs Leben" und lobte ihn für sein Engagement gegenüber ihr und ihren Kindern. Er war außerdem in ihren TV-Shows "Christinas kalifornischer Traum" und "Christinas Traum vom Landleben" zu sehen. Noch im September 2023 widmete sie ihm einen liebevollen Geburtstagsgruß und betonte, wie dankbar sie für alles sei, was Josh für sie und ihre Familie tue. Doch trotz dieser öffentlichen Bekundungen hielt die Beziehung den Herausforderungen nicht stand.

Christina war zuvor mit Tarek El Moussa (42), ihrem "Flip or Flop"-Co-Moderator, verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat: Taylor und Brayden. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2018 heiratete sie den Moderator Ant Anstead (45), mit dem sie Sohn Hudson bekam. Jetzt, da sie und Josh sich trennen, bleibt abzuwarten, wie sich das auf ihre aktuellen und künftigen TV-Projekte auswirken wird. Der Sender HGTV hatte erst kürzlich verkündet, dass Christina und Josh 2025 in einer neuen Sendung gegen Tarek und dessen jetzige Frau Heather (36) antreten werden.

Instagram / cassieschienle Christina Hall mit ihrer Familie im September 2022

Instagram / thechristinahall Christina Hall mit ihrer Familie

