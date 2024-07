Das fordern Christina und Joshua Hall in Scheidungspapieren

Am vergangenen Dienstag wurde bekannt, dass sich Christina (41) und Joshua Hall scheiden lassen wollen. Wie E! News berichtet, reichten die beiden die nötigen Papiere bereits vor einigen Tagen bei einem Gericht in Orange County, Kalifornien ein. Darin fordert Christina, dass das Gericht Joshua den von ihm geforderten Ehegattenunterhalt nicht gewährt. Außerdem vermerkt die "Christina in the Country"-Protagonistin, dass sie mit dem Aufteilen des Vermögens bis zu einem späteren Zeitpunkt warten möchte.

Joshua fordert in seinem Antrag hingegen eine zeitnahe Aufteilung. Laut dem Medium wolle der Immobilienmakler "alles während der Ehe erworbene Eigentum, mit Ausnahme desjenigen, das durch Schenkung oder Vermächtnis erworben wurde, zu gleichen Teilen" erhalten. Die Trennung von den beiden soll weniger überraschend kommen. Wie ein Insider gegenüber People verriet, sollen die Eheleute bereits einiger Zeit Eheprobleme gehabt haben. Als Grund für das Ehe-Aus geben beide in ihren Papieren "unüberbrückbare Differenzen" an.

Christina und Joshua waren einige Jahre ein Paar gewesen. 2021 hatten sich die beiden miteinander verlobt. Ein Jahr später gaben sich die beiden gleich zweimal das Jawort – zuerst standesamtlich und kurz darauf noch mal am Strand auf Hawaii. Während der Beziehung fungierte Joshua als Stiefvater für Christinas drei Kinder Taylor, Brayden und Hudson, die aus ihren zwei vorherigen Ehen stammen. Im Netz gab das Paar immer wieder Einblicke in seinen Familienalltag.

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Hall, Ehepaar

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall, Joshua Hall und ihre Kinder, 2023

