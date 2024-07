Messer- oder Säureangriff? Prinz Harry sorgt sich um Meghan

Die ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durch die britische Presse versetzt Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) in Angst und Schrecken. Vor allem der jüngere Sohn von König Charles (75) sorgt sich enorm um seine Partnerin, wie er in der TV-Show "Tabloids on Trial" gesteht: "Es ist immer noch gefährlich und alles, was es braucht, ist ein Einzeldarsteller, eine Person, die dieses Zeug liest, um nach dem zu handeln, was sie gelesen hat." Seine große Sorge ist vor allem diese: "Und ob es nun ein Messer oder Säure ist, was auch immer es ist und das sind Dinge, die mich wirklich beunruhigen. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückbringen werde."

Nicht nur Harry ist beunruhigt, auch Meghan ist in großer Sorge. Schon während ihrer Netflix-Serie äußerte die zweifache Mutter ihre Bedenken und machte vor allem den britischen Medien einen schweren Vorwurf: "Ihr bringt die Leute dazu, mich umbringen zu wollen." Unter Tränen sagte sie damals zudem: "Es ist nicht nur eine Boulevardzeitung. Es ist nicht nur irgendeine Geschichte. Ihr macht mir Angst." Vor allem der Umzug der royalen Familie in die USA war für die Journalisten ein gefundenes Fressen – sie zerrissen die Sussexes förmlich in der Luft!

Trotz der großen Sorgen um Meghans Gesundheit setzte die 42-Jährige vor wenigen Monaten einen Fuß nach Großbritannien – und zwar alleine! Bevor es für das Ehepaar auf seine große Reise nach Nigeria ging, landete die Schauspielerin in London zwischen und traf sich am Flughafen mit ihrem Gatten, wie The Express berichtete. "Meghan flog im Mai von Los Angeles ein, um Harry in Heathrow zu treffen, was ihre Abwesenheit von Großbritannien beendete", gab ein Insider gegenüber dem Newsportal preis.

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2023

Getty Images Herzogin Meghan, Januar 2024

