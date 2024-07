Wegen Abnahme: Lil Rel Howery kassiert Ozempic-Vorwürfe!

Bei Lil Rel Howery (44) sind ordentlich die Pfunde gepurzelt! Voller Stolz postet der "Get Out"-Darsteller aktuelle Fotos von sich bei der Premiere seines neuen Films "Harold und die Zauberkreide" auf Instagram. Dazu schreibt er: "Dies ist mein eigener Dankespost an mich selbst. Ich habe in den letzten fünf Jahren wirklich hart an mir gearbeitet – körperlich, geistig, spirituell, beruflich und persönlich. Ich bin so stolz auf mich. Mit dem Trinken aufzuhören, mich besser zu ernähren, fast jeden Tag zu trainieren [...] hat mein Leben auf eine neue Ebene des reinen Glücks gebracht." Einige seiner Follower trauen Lil Rels krasser Veränderung nicht und unterstellen ihm, bei seinem Gewichtsverlust nachgeholfen zu haben. "Warum können die Leute nicht die Wahrheit sagen, wie sie abgenommen haben? Ozempic! Du hältst niemanden zum Narren", lautet nur einer von zahlreichen Kommentaren unter seiner Bilderreihe.

Lil Rels Reaktion darauf? Der "Bad Trip"-Darsteller veröffentlicht ein Video, in dem er Stellung zu den harten Vorwürfen nimmt. "Das ist nicht mein Weg. Ich wüsste nicht einmal, wo ich es [Ozempic] herbekommen sollte", stellt der 44-Jährige lachend klar und ergänzt: "Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, und so sieht es aus und so fühlt es sich an, wenn man tatsächlich die Arbeit und die Zeit investiert, um es zu tun." Er betont außerdem, dass jeder für sich selbst herausfinden müsse, was für ihn der beste Weg sei, um zu seinem Glück zu finden. Daraufhin bekommt der "Vacation Friends"-Star viel Zuspruch in der Kommentarspalte des Clips. Etliche User der Social-Media-Plattform äußern ihre Bewunderung für Lil Rels Reise und seine Kontinuität und ermutigen ihn, genauso weiterzumachen.

In dem Video erzählt der Comedian auch, dass er ohne seine persönliche Reise und die Veränderungen, die diese hervorgebracht habe, niemals auf seine Partnerin Dannella Lane getroffen wäre. "Ich wäre nicht in der richtigen Verfassung gewesen", verrät er während seiner emotionalen Rede. Mittlerweile sind Lil Rel und seine Partnerin sogar verlobt. Dies teilte er seinen Followern ebenfalls mit einem Social-Media-Beitrag mit. Ein kurzes Video zeigt das Paar während eines Konzerts von Beyoncé. Die beiden genießen die Show, als sich Dannella umdreht und Lil Rel vor ihr auf die Knie geht. "Sie hat 'Ja' gesagt", schrieb er zu dem Post.

Getty Images Lil Rel Howery auf der CinemaCon in Las Vegas im April 2018

Getty Images Lil Rel Howery und Dannella Lane

