Corinna Schumacher kehrt an einen besonderen Ort zurück!

Corinna Schumacher (55) verbrachte das vergangene Wochenende bei der Formel 1 im belgischen Spa gezeigt. Mit einer Freundin im Schlepptau besuchte sie bestens gelaunt einen besonderen Ort – das "Wohnzimmer" ihres Mannes Michael Schumacher (55). Der siebenfache Weltmeister hatte auf dieser Strecke 1992 seinen ersten Sieg gefeiert und hier den Grundstein für seine Karriere gelegt. Wie Bild berichtet, zeigte sich seine Ehefrau lächelnd an der Rennstrecke und im Fahrerlager vom Mercedes-Team, von dem sie eingeladen wurde.

Der Grund für ihre Einladung war ihr Sohn Mick (25). Der Sprössling von Michael Schumacher ist aktuell Testfahrer für Mercedes, wie das Blatt weiter berichtet. Für die kommende Saison ist zudem noch ein Cockpit bei dem französischen Team Alpine zu vergeben – der 25-Jährige rechnet sich auch hier wohl gute Chancen aus. Nach Bild-Informationen steht der Fahrer auf der Liste vom ehemaligen Teamchef Bruno Famin, der ihn anscheinend öfter gelobt hatte.

Mick ist nicht der einzige Sohn von Corinna und dem Rennfahrer. Das Paar, das seit 1991 verheiratet ist, hat noch eine gemeinsame Tochter Gina-Maria (27). Es ist besonders selten, dass sich die Familie nach dem schweren Unfall von Michael im Jahr 2013 in der Öffentlichkeit zeigt. Zuletzt hatte die 55-Jährige ihren Sohn auf der Rennbahn in Österreich besucht, bevor sie ihn jetzt erneut an der Strecke in Belgien unterstützte.

Getty Images Mick Schumacher und Corinna Schumacher beim Großen Preis von Österreich

Getty Images Corinna Schumacher und ihre Tochter Gina Schumacher, 2022

