Keine Verträge! Cora und Corinna Schumacher verstehen sich

Sie haben wohl ein respektvolles Verhältnis. Nach ihrem plötzlichen Auszug aus dem Dschungelcamp wurde viel spekuliert, ob Cora Schumacher (47) gehen musste, weil sie gegen eine Verschwiegenheitserklärung der Familie Schumacher verstoßen hatte. Alles Quatsch, sagt das ehemalige Model. Nun stellt Cora klar, dass sie immer noch eine gute Beziehung zu der Rennfahrerfamilie hat! Vor allem mit Ex-Schwägerin Corinna (54) habe sie regelmäßig Kontakt.

Im Interview mit Bild klärt Cora auf, dass sie und die Familie Schumacher sich zwar nicht regelmäßig sehen, dafür aber einen respektvollen Umgang hegen. Sie dürfe nach wie vor sagen, was sie wolle. "Bezüglich der Familie Schumacher, sei es Michael und Corinna oder Ralf, ich kann und darf sagen, was ich will. Dass ich nichts sage, liegt an meinem Respekt und Anstand", betont sie. Vor allem mit Schumis Frau spreche sie regelmäßig: "Ich verstehe mich gut mit Corinna. Sie ist eine hervorragende Beraterin für mich. Wir stehen in regelmäßigem Austausch."

Mit den angeblichen Knebelverträgen räumte Cora bereits in ihrer Instagram-Story auf. "Totaler Bullshit. [...] Es gibt keine Knebelverträge, in denen ich mich da irgendwie fremdbestimmen lassen muss, irgendetwas nicht zu sagen", ärgerte sich die 47-Jährige. Dass sie den Dschungel so früh verließ, liege einzig an gesundheitlichen Problemen: "Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht."

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

Anzeige

Getty Images Corinna und Michael Schumacher im Januar 2005

Anzeige

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de