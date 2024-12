Erpressung: Corinna Schumacher beantragt private Verhandlung

Corinna Schumacher (55), die Ehefrau der Formel-1-Legende Michael Schumacher (55), hat eine bedeutende Entscheidung im Kampf um die Gesundheit ihres Mannes getroffen. Im Rahmen des aktuellen Gerichtsprozesses in Deutschland beantragte sie, die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, um Details über Michaels Zustand geheim zu halten. "Es gibt einen Antrag auf Zulassung der Nebenklage, über diesen wird voraussichtlich innerhalb der Hauptverhandlung entschieden", bestätigte Inka Reuber, Sprecherin des Amtsgerichts Wuppertal, gegenüber Bild.

Hintergrund dieser Entscheidung ist ein laufendes Verfahren gegen ehemalige Vertraute der Familie, die beschuldigt werden, versucht zu haben, die Schumachers zu erpressen. Sie sollen gedroht haben, private Fotos, Videos und medizinische Unterlagen von Michael zu veröffentlichen, falls die Familie nicht eine hohe Geldsumme zahlt. Einer der Angeklagten war als Leibwächter für Michael tätig und hatte möglicherweise Zugang zu sensiblen Informationen. Corinna möchte durch die Geheimhaltung des Prozesses verhindern, dass weitere Details über Michaels Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit gelangen.

Seit dem tragischen Skiunfall im Jahr 2013 hat Corinna alles daran gesetzt, die Würde und Privatsphäre ihres Mannes zu bewahren. Die beiden sind seit 1995 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder – Gina-Maria (27) und Mick (25). Während Gina-Maria eine erfolgreiche Karriere im Pferdesport verfolgt, tritt Mick in die Fußstapfen seines Vaters und fährt in der Formel 1. Ein guter Bekannter der Familie, John Paul Herbert (60), berichtete vergangenes Jahr gegenüber Grosvenor Sport, dass die Familie trotz des schweren Unfalls nach vorne schaue: "Sie versuchen, als Familie so weiterzumachen, wie Michael es gewollt hätte. Sie machen mit ihrem Leben weiter, aber privat bedeutet privat."

Getty Images Corinna und Michael Schumacher, 2003

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Corinna Schumacher während einem Event

