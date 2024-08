Familie Schumacher liefert raren Anblick bei Formel-1-Rennen

Am Wochenende kam es beim Formel-1-Rennen in Zandvoort zu einem seltenen öffentlichen Familientreffen. Das zeigen jetzt Aufnahmen, die Bild vorliegen. Auf der niederländischen Rennstrecke traf Ralf (49) auf Corinna (55) und Mick Schumacher (25). Die Familie um den einstigen Rennfahrer Michael (55) gab sich zur Begrüßung zwei Küsse auf die Wange und schien sich danach über ein paar ernstere Themen zu unterhalten. Um was es dabei ging, ist jedoch nicht bekannt.

Möglicherweise sprachen der 49-Jährige und seine Schwägerin aber darüber, dass Mick derzeit eine gute Chance hat, wieder in der Formel 1 durchzustarten. Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters war zwei Jahre lang Teil des Haas-Teams, ist seit vergangenem Jahr aber nicht mehr aktiv auf den Strecken dabei, sondern dient als Test- und Ersatzfahrer für Mercedes. Nun soll das britische Team Williams aber kurz davor sein, seinen jungen Piloten Logan Sargeant auszutauschen – und es heißt, Mick stehe in der engeren Auswahl, ihn zu ersetzen.

Gleichzeitig könnte es in dem Dreiergespräch auch um Ralfs aktuelle Situation gehen. Seit seinem Coming-out vergangenen Monat schreibt seine Ex-Frau Cora Schumacher (47) nämlich Schlagzeilen. Im Interview mit dem Spiegel wetterte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin gegen den Vater ihres Sohnes David und erklärte: "Ich fühle mich benutzt. Meiner besten Jahre beraubt. War er aufrichtig zu mir? Und das Wichtigste: Hat er mich überhaupt geliebt?" Das kam bei dem pensionierten Formel-1-Piloten nicht gut an – weshalb er einen Chatverlauf zwischen Cora und seinem Partner Étienne auf Social Media veröffentlichte, der im Widerspruch zu ihren Aussagen stand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Treffen von Familie Schumacher? Ich wünschte, sie würden sich öfter gemeinsam zeigen! Ich kann verstehen, dass sie diese Art von Treffen eher privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de