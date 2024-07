Geht bald "Promis unter Palmen" Staffel drei an den Start?

Können sich die Reality-TV-Fans bald auf ein Show-Comeback freuen? Promis unter Palmen galt als extrem kontrovers – feierte dennoch mit der ersten Staffel große Erfolge. Nun wagt Sat.1 anscheinend einen Neuanfang: Nach drei Jahren Pause soll eine neue Staffel der Show an den Start gehen! Erwarten könne der Zuschauer "viel Spaß, auch Krawall, aber ohne Grenzüberschreitungen", will DWDL aus dem Umfeld der Produktion erfahren haben. Die Produktion baue auf die "großen Erfolge der ersten Staffel" und hoffe darauf, "das derzeit extrem umkämpfte Reality-Genre mit einem weiteren großen Format bespielen zu können". Eine offizielle Stellungnahme des Senders gibt es bisher noch nicht.

Die Ausstrahlung der ersten Staffel begann im März 2020 während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie. Sie lieferte einen Überraschungserfolg – sorgte aber auch für eine Menge Kritik! Bereits die erste Staffel schockierte mit exzessivem Mobbing mehrerer Kandidaten. In der zweiten Staffel eskalierten einige Situationen völlig: Nicht nur eine homophobe Aussage von Prinz Marcus von Anhalt (57) schockierte die TV-Welt, auch vulgäre Szenen und Alkoholexzesse empfanden viele als grenzwertig. Noch bevor die Diskussion, ob das zu viel für Free-TV sein könnte, richtig ins Rollen kam, war dann schon Schluss mit der Ausstrahlung: Nach dem unerwarteten Tod von Kandidat Willi Herren (✝45) wurde die Sendung abgesetzt.

Wenn Sat.1 nun das Comeback wagen sollte, wäre es nicht der erste Versuch, an den Erfolg der ersten Staffel anzuknüpfen. Bereits im Jahr 2022 versuchte sich der Sender mit Club der guten Laune an einem Projekt, welches die Zuschauer stark an das gescheiterte Format erinnerte: Prominente wohnten zusammen in einem Haus am Strand, traten gegeneinander in Spielen an und unterhielten durch private Geschichten. Dass es sich dabei um einen inoffiziellen Nachfolger von "Promis unter Palmen" handeln sollte, wurde von den Senderverantwortlichen jedoch dementiert.

Anzeige Anzeige

Sat.1 Chris Töpperwien, Melanie Müller, Willi Herren und Giulia Siegel bei "Promis unter Palmen" 2021

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf ein Comeback von "Promis unter Palmen"? Ja, da habe ich richtig Lust drauf! Nee, das Format war noch nie so meins. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de