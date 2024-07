Kris Jenner sendet Enkel Tatum süße Geburtstagsgrüße im Netz

Der kleine Tatum Thompson (2) feiert Geburtstag! Zwei Jahre sind vergangen, seit Khloé Kardashian (40) und Tristan Thompson (33) ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen durften. Das nimmt sich Oma Kris Jenner (68) zum Anlass, um ihrem Enkelkind mit einem Beitrag auf Instagram zu seinem Ehrentag zu gratulieren. Sie teilt gleich mehrere Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit dem Kleinen im Laufe der Jahre zeigen. In der Bildbeschreibung widmet sie Tatum liebevolle Worte: "Alles Gute zum Geburtstag für meinen wunderbaren kleinen Enkel Tatum! Du bist so ein wunderschöner Junge voller Wunder, Freude, Erstaunen, Neugierde und so viel Liebe!"

Unter den Gratulanten befinden sich auch einige prominente Nutzer der Social-Media-Plattform. Darunter auch Tatums Tante Kim Kardashian (43), die sich mit den Worten "Der Süßeste!" über die knuffigen Fotos ihres Neffen freut. Kris beendet ihre Zeilen unter dem Beitrag mit der Anmerkung "Du bist Rob wie aus dem Gesicht geschnitten!" und spielt dabei auf Tatums Ähnlichkeit zu seinem verstorbenen Opa Robert Kardashian Sr. (✝59) an. Einige von Kris' Followern gehen auf ihren Vergleich ein und bestätigen die Parallelen zwischen den beiden Kardashian-Männern. "Er sieht wirklich so sehr aus wie Rob, Happy Birthday Tatum", heißt es in einem Kommentar.

Kris machte bereits im vergangenen Jahr auf die verblüffende Ähnlichkeit zwischen ihrem Enkelsohn und ihrem Ex-Ehemann aufmerksam. In der Realityshow The Kardashians staunte die 68-Jährige nicht schlecht, während sie feststellte: "Er ist mein Ex-Mann in Babyform! Sogar seine kleinen Eigenarten, sein kleines Lächeln, die Weise, wie er mich ansieht." Auch Tatums Mama Khloé ist der Meinung, dass ihr Nachwuchs das Abbild ihres Vaters ist, wie sie in einem Beitrag auf X offenbarte: "Er ist der süßeste und liebste kleine Mann. Er erinnert mich wirklich an meinen Vater und meinen Bruder. Es ist wunderschön."

Instagram / krisjenner Tatum Thompson

Instagram / kirsjenner Robert Kardashian als Baby im Arm von Robert Kardashian Sr.

Könnt ihr Kris' Vergleich zwischen Tatum und seinem Opa Robert nachvollziehen? Ja, ich sehe die Ähnlichkeit auch! Nein, für mich sehen die beiden völlig verschieden aus. Ergebnis anzeigen



