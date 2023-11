Baby Tatums Ähnlichkeit zu Opa Robert verblüfft Kris Jenner!

Mit dieser Ähnlichkeit hat Kris Jenner (68) nicht gerechnet! Sie ist die Mutter und die Managerin einer der erfolgreichsten Familien weltweit. Im Realityformat The Kardashians gewährt die Unternehmerin Einblicke in das Familienleben ihrer sechs Kinder und bald zwölf Enkel. Nun fällt dem Familienoberhaupt ein zuckersüßes Detail zu Khloé Kardashians (39) jüngstem Sprössling Tatum Thompson (1) auf: Kris erkennt, dass der kleine Tatum das Abbild von jemand Besonderem ist!

In "The Kardashians" zieht die TV-Bekanntheit nun den Vergleich zwischen dem Einjährigen und ihrem verstorbenen Ex-Ehemann Robert Kardashian Sr. (✝59): "Er ist mein Ex-Mann in Babyform! Sogar seine kleinen Eigenarten, sein kleines Lächeln, die Weise, wie er mich ansieht", staunt die Oma verblüfft. Dieser Meinung stimmt Tochter Khloé ebenfalls zu. Sie hatte vor einiger Zeit auf X (ehemals Twitter) geschrieben: "Er ist der süßeste und liebste kleine Mann. Er erinnert mich wirklich an meinen Vater und meinen Bruder. Es ist wunderschön."

Erst im vergangenen Oktober blickte Kris bereits auf die Zeit mit ihrem damaligen Ehemann zurück. Anlässlich seines 20. Todestages gedachte sie seiner mit den rührenden Worten: "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Robert." Beide sind die gemeinsamen Eltern der vier Geschwister Kourtney (44), Kim (43), Khloé und Robert (36).

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson als Dwayne "The Rock" Johnson

Anzeige

Instagram / kirsjenner Robert Kardashian als Baby im Arm von Robert Kardashian Sr.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Familie Kardashian in jungen Jahren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de