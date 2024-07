Ralf Schumacher gibt erstes Interview über sein Coming-out!

Erst vor wenigen Wochen enthüllte Ralf Schumacher (49), dass er überglücklich an einen Mann vergeben ist – seinen Partner Étienne. Jetzt gibt der Bruder von Michael Schumacher (55) erstmals ein Interview, in dem er einige Einblicke hinsichtlich seines Coming-outs gibt sowie intime Gedanken teilt. In der Sendung "Hardenacke trifft..." reflektiert der ehemalige Formel-1-Profi über die öffentliche Resonanz, die er bekam: "Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, auch nicht, dass es so viele Menschen interessiert. Ich dachte, dass ich da so ein bisschen aus dem Fokus bin."

Darüber, dass zahlreiche Kollegen, Rennfahrer und Teamchefs über sein Liebesleben ausgefragt wurden, hat Ralf Folgendes zu sagen: "Es tut mir zwar leid, dass sie gefragt wurden, aber das kann ich jetzt nicht ändern." Dennoch freue es den Beau sehr, dass es für ihn und seinen Étienne überwiegend Zuspruch und liebevolle Worte gab. "Das war sehr schön zu sehen", fasst der 49-Jährige zufrieden zusammen.

Zwar machte Ralf erst vor rund zwei Wochen seine Liebe öffentlich – mit seinem Schatz ist der frühere Automobilrennfahrer aber wohl schon seit zwei Jahren in einer Beziehung. Das enthüllte seine gute Freundin Carmen Geiss (59) auf Instagram. Sie wusste bereits seit geraumer Zeit von dem Liebesglück ihres BFFs und zeigte sich erleichtert, dass die Katze endlich aus dem Sack ist. "Endlich ist es raus, es ist einfach wunderschön, dass die beiden jetzt ihre Liebe leben!", schwärmte die Jetsetterin auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

Instagram / carmengeiss Ralf Schumacher mit Carmen Geiss und seinem Freund Étienne

