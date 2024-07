Sind Ralf Schumacher und sein Étienne etwa schon verlobt?

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Vergangene Woche machte Ralf Schumacher (49) seine Liebe zu Étienne auf Instagram offiziell. Aufmerksamen Fans sind bereits diese kleinen Details aufgefallen, die darauf hindeuten könnten, dass die beiden schon den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gegangen sind. Sowohl auf Fotos des einstigen Rennfahrers als auch auf Bildern seines Partners blitzt immer wieder ein Ring am Ringfinger hervor – etwa ein Verlobungsring, ein Symbol ihrer Liebe ohne tiefgründigere Bedeutung oder doch nur reiner Zufall? Immerhin sind Ralf und Étienne bereits seit rund zwei Jahren ein Paar.

Dass Ralf einen funkelnden Klunker am Ringfinger trägt, fällt aufmerksamen Betrachtern auch nicht erst seit gestern auf! Auf diversen Beiträgen auf Social Media oder auch bei Interviews dürfte dem einen oder anderen bereits das Schmuckstück aufgefallen sein. Auch die Ex-Frau des Sportlers, Cora Schumacher (47), hat den Ring schon im Oktober vergangenen Jahres registriert, wie sie im Interview mit RTL erzählte: "Ich hab es jetzt letztens nur irgendwie gesehen, dass er wieder einen Ring am Finger trägt."

Ralf und Étienne bestreiten bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam ihr Leben. Eine enge Freundin des Paares ist keine Geringere als Carmen Geiss (59). Die TV-Bekanntheit plauderte vor wenigen Tagen aus dem Nähkästchen und verriet: "Die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput." Die Turteltauben trennen zwar einige Hundert Kilometer, dennoch versuchen die beiden, so oft wie möglich Zeit zu zweit zu verbringen. Denn Ralf wohnt aktuell mit seinem Sohn David Schumacher (22) in Salzburg, sein Liebster in der Küstenstadt Nizza.

Anzeige Anzeige

Instagram / etn_cst Étienne, Partner von Ralf Schumacher

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und eine unbekannte Frau

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden bereits verlobt sind? Ja, das ist doch offensichtlich! Nee, ich glaube das nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de