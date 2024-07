Seltener Anblick: Cheryl Cole holt Sohn Bear auf die Bühne

Cheryl Cole (41) reist momentan mit ihrer Band Girls Aloud durch Großbritannien. Vor einem Auftritt in Sheffield bekommen ein paar Fans dabei einen ganz privaten Einblick in das Leben der Musikerin. Wie ein Foto, das OK! vorliegt, zeigt, ist die "Fight For This Love"-Interpretin beim Soundcheck nicht allein. Während sie die Songs für die Show am Abend übt, läuft sie Hand in Hand mit ihrem Söhnchen Bear (7) über die Bühne. Im Gegensatz zu den glamourösen Outfits, die die Girlgroup bei ihren Konzerten trägt, zeigt sich die Musikerin bei den Proben in einem gemütlichen pinken Jogginganzug. Ihr Sprössling präsentiert sich in einer dunklen Hose und einem roten Hoodie.

Erst im Frühling dieses Jahres gab Bear sein Debüt bei BBC Radio 1. Damals interviewte Greg James (38) eine Freundin seiner Mama. Sängerin Perrie Edwards (31) sollte als Teil eines Spiels bei der 41-Jährigen anrufen, allerdings meldete sich ihr Sprössling am Apparat. "Hallo, wer ist da?", fragte der Promi-Sohn, woraufhin die ehemalige X Factor-Kandidatin sofort seine Stimme erkannte. Als dann Cheryl den Hörer in die Hand nahm, berichtete sie vergnügt: "Bear sagt: 'Es ist mein erstes Mal im Radio, jetzt kennt mich jeder!'"

Zwischen der stolzen Mama und dem Vater des Kleinen, Liam Payne (30), war die Stimmung nicht immer besonders gut. Schon nach zweieinhalb Jahren Beziehung hatten sich die zwei Briten getrennt. Danach sorgte der One Direction-Star immer wieder für Negativschlagzeilen. Allerdings verriet vor Kurzem eine Quelle gegenüber new, dass sich der Teenieschwarm wieder auf seine Familie besinnen wollte. "Er will wirklich ein guter Vater sein", war sich der Insider sicher und fügte hinzu: "Liam möchte keinen Meilenstein verpassen."

