Vin Diesel gratuliert Matthias Höhn persönlich zur Hochzeit!

Matthias Höhn (28) heiratete am Wochenende ganz überraschend seine Freundin Lejla in München. Der Berlin - Tag & Nacht-Star gab seiner Liebsten standesamtlich das Jawort – und bekam dann sogar noch hochkarätigen Besuch! Auf Instagram teilten Matze und Lejla einige Eindrücke ihrer Hochzeit und mit dabei war sogar der Hollywoodstar Vin Diesel (57). "Einfach Fiebertraum", witzelt der TikToker zu dem Clip, auf dem der Fast & Furious-Star dem Brautpaar die Hand schüttelt.

Doch wie kam es dazu, dass der Schauspieler die Hochzeit crashte? "Das war reiner Zufall. Er hat uns angesprochen. Vin Diesel kam an unserer Foto-Location in einem Auto vorbeigefahren", erzählt Lejla gegenüber Bild. Der 57-Jährige, der zufällig auf dem Weg zu einem Dreh in München war, nahm sich Zeit, um dem Paar viel Liebe, Glück und Gesundheit zu wünschen. "Ein sehr sympathischer Mensch, so freundlich und zuvorkommend", schwärmt Matzes Freundin von Vin.

Das unerwartete Zusammentreffen mit dem Actionhelden machte den besonderen Tag für Matthias und Lejla noch unvergesslicher. Die beiden sind seit Oktober 2023 offiziell ein Paar und feierten nun diese glückliche Wende in ihrem Leben. Die Hochzeit kam für viele Fans ziemlich überraschend. Denn obwohl Lejla schon einige Zeit einen verdächtigen Ring an ihrem Finger trug, machten der Ex von Jenefer Riili (31) und seine Partnerin nicht mal die Verlobung öffentlich.

Matze Höhn und Vin Diesel in München

Matthias Höhn, Influencer, mit seiner Partnerin Lejla

