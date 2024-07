Ganz plötzlich: Matthias Höhn hat seine Lejla geheiratet!

Ganz heimlich feierte Matthias Höhn (28) den schönsten Tag in seinem Leben. Bei Instagram überrascht der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seine Fans mit romantischen Hochzeitsbildern. Darauf strahlt er zusammen mit seiner Lejla um die Wette – sie im schlichten weißen Hochzeitskleid und langem Schleier, er im grauen Anzug. "Mr & Mrs Höhn 25. Juli 2024", schreibt Matze lediglich und füg ein Ring- und ein weißes Herzemoji hinzu. Kleine Einblicke in die Zeremonie gibt es auch. Unter anderem postete er ein Bild von dem Moment, in dem er seiner Frischangetrauten den Ring ansteckt. Außerdem durften die beiden danach in einem schicken Oldtimer-Cabrio davonbrausen.

Die plötzliche Hochzeit dürfte für die Fans aber nicht völlig aus dem Nichts kommen. Immerhin spekulierten sie schon eine Weile, dass das Paar sich verlobt habe. Zuletzt schien Matze seine Follower im Netz ein wenig hopszunehmen, indem er unter ein Video schrieb: "Wenn ich meiner Balkanfrau Antrag mache." Für die Community offenbar eindeutig. In den Kommentaren gratulierten sie dem Paar. "Gratuliere euch beiden", schrieb ein User und ein anderer meinte: "Nimm ihn sofort. Ihr seid füreinander bestimmt." Ob es sich bei dem Video um einen Scherz hielt, klärten Matze und Lejla nicht auf – immerhin teilen die beiden vor allem selbstironische Comedy.

Offiziell zusammen sind die beiden bereits seit Oktober vergangenen Jahres. Seitdem zeigen sie sich im Netz nur noch zu zweit und scheinen bei ihren Clips jede Menge Spaß zu haben. Wie innig die Beziehung aber ist, bewies Matze erst im April. In einer Phase, in der es dem Influencer nicht so gut zugehen schien, machte er Lejla eine herzergreifende Liebeserklärung: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich liebe dich so unfassbar, dass es gar nicht in Worte zu fassen ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine neue Partnerin

Anzeige Anzeige

Instagram / leli.plnc Matthias Höhn und seine Freundin im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Hochzeitsbilder? Schön, das sieht sehr romantisch aus. Hm, ich bin jetzt nicht so ergriffen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de