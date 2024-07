Ist Jude Laws Tochter Iris mit diesem Fußballer zusammen?

Macht Iris Law (23) ihre Liebe zu Trent Alexander-Arnold so offiziell? Die Promi-Tochter und der englische Nationalspieler verbringen dem Anschein nach derzeit einen gemeinsamen Urlaub auf Barbados. Und wie Schnappschüsse zeigen, die OK! vorliegen, wirken die beiden währenddessen sehr verliebt: Ein Foto zeigt sie bei einem romantischen Strandspaziergang, bei dem sie die Arme umeinander gelegt haben, während sie sich auf einer weiteren Aufnahme eine schöne Zeit auf dem Wasser machen.

Zwar hielt das angebliche Paar seine Romanze bisher geheim – Gerüchten zufolge sollen sie sich jedoch im vergangenen April während eines Fotoshootings kennengelernt haben. Gegenüber The Sun erklärte ein Insider, dass sich Iris und Trent "auf Anhieb" gut verstanden haben und seitdem in regelmäßigem Kontakt stehen. "Es ist noch zu früh, aber beide Freundeskreise sind von diesem Paar sehr angetan und es macht beiden viel Spaß", führte die Quelle weiter aus.

Dass Iris die Beziehung zu dem 25-Jährigen für sich behält, ist eigentlich kein Wunder. Ihr Papa Jude Law (51) ist nämlich auch kein großer Fan davon, sein Privatleben mit der Außenwelt zu teilen. So kam es, dass die Öffentlichkeit erst sehr spät erfuhr, dass der Schauspieler zum siebten Mal Vater geworden war. Anfang des Jahres lieferten Paparazzi den Fans dann aber einen seltenen Anblick: Sie erwischten ihn gemeinsam mit seiner Liebsten Phillipa Coan und seinen zwei jüngsten Kindern am Flughafen in Sydney, Australien.

Getty Images Trent Alexander-Arnold, Fußballspieler, im Juni 2024

MEGA Jude Law mit seiner Familie in Sydney

