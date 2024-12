Familie dabei: Jude Law erhält Stern auf dem Walk of Fame

Der britische Schauspieler Jude Law (51) wurde am Donnerstag, dem 12. Dezember, mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt. Als letzter Stern-Empfänger dieses Jahres enthüllte der 51-Jährige die 2.798. Plakette auf dem legendären Gehsteig in Los Angeles. Wie die neuen Bilder zeigen, wurde der "Der talentierte Mr. Ripley"-Darsteller bei der feierlichen Zeremonie von seiner Ehefrau Phillipa Coan und seinen ältesten Kindern Rafferty (28) und Iris (24) begleitet. Gemeinsam feierten sie diesen bedeutenden Meilenstein in seiner Karriere und strahlten vor Freude über die besondere Auszeichnung.

Laut Daily Mail dankte Jude in seiner bewegenden Rede seiner Familie für deren unermüdliche Unterstützung. "Ich hatte das große Glück, eine Familie um mich herum zu haben, die meine Leidenschaft für die Schauspielerei und das Filmemachen unterstützt und mit mir gelebt hat", betonte er und fügte hinzu: "Und einige dieser Mitglieder meiner lieben Familie sind heute hier. Und sie wissen, was sie mir bedeuten. Ich liebe sie so sehr." Zu den weiteren Gästen der Zeremonie zählten Regisseur David Lowery und Schauspielerin Jurnee Smollett (38), mit der Jude kürzlich den Film "The Order" drehte.

Jude und Phillipa, eine 38-jährige Psychologin, sind seit 2019 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder, die sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Seine ältesten Kinder Rafferty und Iris sowie Rudy stammen aus seiner früheren Ehe mit Sadie Frost (59), die von 1997 bis 2003 hielt. Rafferty ist heute selbst erfolgreich als Model, Musiker und Schauspieler tätig, während Iris in der Modewelt als Model Karriere macht. Die enge Bindung zu seinen Kindern ist Jude besonders wichtig, und er betont oft, wie sehr ihn die Rolle als Vater erfüllt.

Getty Images Raff Law, Iris Law, Jude Law and Phillipa Coan, Dezember 2024

Getty Images Jude Law im Dezember 2024 auf dem Hollywood Walk of Fame

