Wird Iris Law zum neuen Star am Mode-Himmel? Die 19-Jährige steht als Tochter von Schauspieler Jude Law (47) und Sadie Frost (54) schon seit ihrer Geburt im Rampenlicht. Vor einigen Jahren konnte die Schülerin sogar schon erste Erfahrungen in der Modelwelt machen – das soll aber noch lange nicht das Ende ihrer Karriere als Fashion-Beauty sein: Iris will jetzt als Model durchstarten!

Bisher stand die Schülerin nur als Fotomodel vor der Kamera. Jetzt gab Iris aber auch ihr Debüt auf dem Catwalk. Bei der Modenschau des Labels Miu Miu auf der Paris Fashion Week konnte die Teenagerin beweisen, was sie drauf hat – und das offenbar mit Erfolg. Laut eines Insiders könnte Iris nämlich jetzt richtig groß rauskommen. "Iris könnte der größte britische Modestar seit Kate Moss werden. Sie erfüllt alle Kriterien und ist absolut wunderschön", meinte die Quelle gegenüber Daily Mail.

Trotz ihres Erfolgs als Model ist Iris aber schon dabei, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Sie hat gerade erst ihre erste eigene Handtaschenlinie auf den Markt gebracht. Glaubt ihr, Iris wird bald ein Topmodel? Stimmt ab!

Getty Images Jude Law und Sadie Frost bei der "Road To Perdition"-Premiere, 2002

Getty Images Iris Law bei den Brit Awards 2020

Getty Images iris Law in Tokio, 2019



